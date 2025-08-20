美股｜道指收市升16點　納指挫0.67%　Intel瀉7%

科技股持續疲軟，美股周三（8月20日）早段下跌，道指最多曾跌154點或0.34%，納指最多曾挫408點或1.91%，標指則最多跌67點或1.05%。其後3大指數跌幅有所收窄，道指至收市反升16點，納指跌幅收窄至0.67%。



圖為2025年5月7日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間8月21日

【04:20】美股七雄全跌 蘋果跌近2%

道指收市報44,938.31點，升16.04點或0.04%；納指收報21,172.86點，跌142.10點或0.67%；標普500指數收報6,395.78點，跌15.59點或0.24%。

「美股七雄」全部下跌，蘋果公司（Apple）至收市跌1.97%，為跌幅最大道指成份股。Amazon挫1.84%、Tesla跌1.64%、Alphabet跌1.12%、微軟跌Amazon挫0.79%，Meta跌0.50%，Nvidia至收市也微跌0.17%。

另外，由於投資者憂慮政府對企業的干預，美國政府擬入股的英特爾（Intel）繼前一天漲近7%，周三下跌6.99%。

圖為美國晶片商英特爾（Intel）亞利桑那州一間工廠外的標誌，攝於2022年10月2日。（Reuters）

【04:12】中概股指數升0.33%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.33%。其中，阿里巴巴跌0.44%。

【04:07】美元指數微跌 現貨金價升1%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數微跌，在匯市尾市收於98.22，跌0.04%。其中，美元兌日圓最新報147.45，跌0.15%。

金價上揚 。現貨黃金每盎司最新報 3,348.02美元，升32.36美元或0.98%。

【04:05】油價升逾1.3%

國際油價造好，紐約原油期貨每桶收報63.21美元，升0.86美元或1.38%。倫敦布蘭特期油收報66.84美元，漲1.05美元或1.60%。

油價：圖為2006年9月6日，俄羅斯國家石油公司（Rosneft）位於海濱城鎮Tuapse的煉油設施。（Reuters）

【03:40】恒指夜期收報25,168點 高水2點

恒指夜市期指收報25,168點，升43點，較恒指收市25,165點，高水2點，成交11,895張。

【01:06】納指跌幅收窄至1% Nvidia蘋果Amazon跌逾1%

道指最新報44,890點，跌31點或0.07%；納指最新報21,103點，跌211點或0.99%；標普500指數現報6,381點，跌30點或0.47%。

其中，Nvidia最新跌1.32%，Amazon跌1.82%、Apple挫1.70%。目前，聯合健康（UnitedHealth）挫2.41%，為跌幅最大道指成份股。

2024年1月8日拍攝的插圖中，圖為美國科技公司輝達（Nvidia，又譯英偉達）的置於電腦主機板之上。（Reuters）

本港時間8月20日

【22:57】納指最新挫近400點 Nvidia及Amazon跌逾3%

道指最新報44,778點，跌143點或0.32%；納指最新報20,918點，跌396點或1.86%；標普500指數現報6,345.點，跌66點或1.03%。 其中，Nvidia最新跌3.59%，為跌幅最大道指成份股；Amazon亦跌3.08%、Apple挫1.8%。

【22:54】油價回升0.8%

油價回升。紐約原油期貨現時每桶62.29美元，升0.52美元或0.84%；倫敦布蘭特期油每桶報66.36美元，漲0.57美元或0.87%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報113,693.97美元、24小時內約跌0.2%。