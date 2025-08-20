美股｜道指早段跌逾百點 納指挫近2% Nvidia及Amazon跌逾3%
撰文：蕭通
出版：更新：
科技股持續疲軟，美股周三（8月20日）早段下跌，道指暫跌逾百點，納指挫近2%，標指亦跌1%。
本港時間8月20日
【22:57】納指最新挫近400點
道指最新報44,778點，跌143點或0.32%；納指最新報20,918點，跌396點或1.86%；標普500指數現報6,345.點，跌66點或1.03%。 其中，Nvidia最新跌3.59%，為跌幅最大道指成份股；Amazon亦跌3.08%、Apple挫1.8%。
【22:54】油價回升0.8%
油價回升。紐約原油期貨現時每桶62.29美元，升0.52美元或0.84%；倫敦布蘭特期油每桶報66.36美元，漲0.57美元或0.87%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報113,693.97美元、24小時內約跌0.2%。
