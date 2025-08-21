美股｜新領失業救濟人數超預期　道指早段曾跌350點

撰文：蕭通
出版：更新：

美國首次申領失業救濟人數高於預期，加上市場關注聯儲局的年度傑克遜霍爾（Jackson Hole）會議。道指周四（8月21日）早段曾跌359點，目前跌幅有所收窄。美國最新數據顯示，首次申領失業救濟人數按周增加1.1萬人，升至23.5萬人，高於市場預期的22.5萬人，前值為22.4萬人。

圖為2025年8月7日，紐約證券交易所（NYSE）附近的路牌。（Reuters）

本港時間8月21日

【22:52】 道指跌幅收窄至逾百點

道指最新報44,792點，跌145點或0.32%；納指最新報21,134點，跌38點或0.18%；標普500指數現報6,379點，跌16點或0.26%。

【22:51】油價上揚

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶63.08美元，升0.37美元或0.59%；倫敦布蘭特期油每桶報67.27美元，漲0.43美元或0.64%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報113,196.22美元、24小時內約跌0.2%。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2017年6月23日，在法國「比特幣巴黎中心」（La Maisondu Bitcoin）拍攝的比特幣（Bitcoin）插圖圖片。（Reuters）
橡樹資本聯合創始人警告　美股處泡沫初期︰現在價格太貴了美股｜道指收市升16點　納指挫0.67%　Intel瀉7%Jackson Hole年會前夕　交易員增加聯儲局下月減半厘息押注美股｜道指收市升10點　納指挫1.46%　Nvidia跌3.5%　Intel飆近7%特朗普持有哪些股票：截至去年底手握數百隻　多隻重磅科技股入列
美股
美股戰報
油價
比特幣Bitcoin
金價
夜期
中概股