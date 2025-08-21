美股｜新領失業救濟人數超預期　道指早段曾跌350點

美國首次申領失業救濟人數高於預期，加上市場關注聯儲局的年度傑克遜霍爾（Jackson Hole）會議。道指周四（8月21日）早段曾跌359點，目前跌幅有所收窄。美國最新數據顯示，首次申領失業救濟人數按周增加1.1萬人，升至23.5萬人，高於市場預期的22.5萬人，前值為22.4萬人。



圖為2025年8月7日，紐約證券交易所（NYSE）附近的路牌。（Reuters）

本港時間8月21日

【22:52】 道指跌幅收窄至逾百點

道指最新報44,792點，跌145點或0.32%；納指最新報21,134點，跌38點或0.18%；標普500指數現報6,379點，跌16點或0.26%。

【22:51】油價上揚

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶63.08美元，升0.37美元或0.59%；倫敦布蘭特期油每桶報67.27美元，漲0.43美元或0.64%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報113,196.22美元、24小時內約跌0.2%。