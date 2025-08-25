雲服務產品受青睞　AI浪潮成金蝶長期催化劑｜伍禮賢

港股處於業績高峰期，不少股份可在業績數據中發掘投資機會。金蝶國際（0268）作為全球領先的企業管理雲 SaaS 公司，連續多年穩居內地增長型企業應用軟件市場佔有率第一，同時旗下多款雲服務產品在全球獲得不少大企業的青睞。筆者相信，內地的AI發展浪潮，將成為公司的長期催化劑。



從金蝶上半年業績來看，收入31.92億元人民幣（人民幣‧下同），按年增加11.24%，虧損9,773.8萬元，按年減少55.14%。虧損縮窄主要是因為雲訂閱業務的規模化效應，以及 AI 帶來的效率提升。其中，雲訂閱業務繼續是業績增長的亮點，該業務在上半年的收入按年增長約22.1% 至約16.84億元，並佔公司整體收入約52.8%。其經常性收入（ARR）為37.3億元，按年增長18.5%。相信 AI 商業化加速落地的成效，將進一步支持其雲訂閱業務領跑行業。

料人工智能代理收入下半年增速加快

由於上半年金蝶的AI 收入主要來自其 Cosmic 平台，但金蝶在5月才發布五大AI智能體及蒼穹Agent平台2.0，因此可以預期人工智能代理的收入將在2025年下半年快速增長。公司此前亦計劃在下半年推出更多新的人工智能代理，公司目標在2030年AI相關收入將佔其總收入30%。管理層維持公司全年的指引，即收入實現雙位數增長，下半年的收入增長可能與上半年相若，並重申2025年能夠實現盈虧平衡。

筆者相信，AI將加速不少行業對雲計算的採用，除了中型企業普遍尋求成本更低、更具效率的AI解決方案外，大型企業的數字化轉型亦驅動雲業務加速，預期這將長遠對金蝶國際的發展有利。

產品成大型央國企首選

另方面，金蝶持續將AI技術深度融入其所有SaaS產品、服務和運營流程中，成功助力企業探索AI與業務的深度融合，特別是金蝶雲和星瀚等產品已成為眾多大型央國企和500強企業的首選。同時，公司正加速全球化發展，擴大客戶基數。上半年專注於東南亞和中東拓展，並期望明年擴展到非洲、歐洲和日本等地。

預期金蝶國際將持續受惠於內地AI的發展，但宏觀經濟的逆風可能拖慢其增長軌道，但整體而言，隨著內地SaaS及AI技術的成熟，相信公司仍然屬於這股浪潮中的受惠公司之一。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。