遇上「複式頭肩頂」　如何確定應否止蝕離場｜聶振邦

上回講解了「頭肩底」的延伸形態，今次則是「頭肩頂」的，名為「複式頭肩頂」。與「複式頭肩底」一樣，會是多於一頭，或 / 及多於兩肩，並且若多於兩肩，可以是不對稱狀態，例如一左肩配兩右肩，或是相反。另就買賣雙方動力形勢分析，亦與「複式頭肩底」相同原則，出現多於一頭或一肩的位置，代表買方或賣方均未見明顯動力優勢，雙方正在角力，形成好淡爭持格局。然而，不論是「頭肩頂」或「複式頭肩頂」，同是股指或個股上揚一段日子後才可能出現。



多頭形態即拉鋸行情出現

這意味著於這兩形態出現前，買方動力佔優，因已發力較長時間，存在與賣方抗衡動力不足的情況。故此就算出現好淡爭持，維持日子也傾向短暫，並且賣方勝出機會較大，隨著「左肩」和「頭」相繼出現，股指或個股升勢結束的大局已定，接下來只是關注跌勢何時確立成形，那是指向「右肩」的出現，皆因就算「頭」出現了，也可能見兩頭，甚至多頭的情況，即買賣雙方在拉鋸。惟見「右肩」出現，因位置低於「頭」的，證明走勢上看到明顯的由升轉跌，會否進一步下跌僅時間問題。

頸線評估潛在跌幅仍適用

最近四次探討「圖表形態」的頭肩組合，除了形態組成和出現位置，「頸線」也是非常重要的部分，對於「頭肩頂」和「複式頭肩頂」，當股指或個股跌破頸線，預示跌勢要維持一段日子，或會出現跌勢加劇的情況，視為離場訊號。不過若早前於「左肩」或以上的價格進場，來到跌破頸線之時，已錄得一定程度的賬面虧損，那時並非所有持貨者都有離場決心，「頸線」便發揮另一作用，提供「潛在跌幅」參考，即形態中的最高位置，與頸線的差距。與「複式頭肩底」同見一樣的挑戰，需要留心如何劃出「頸線」。

複式頭肩頂要劃頸線講究

「頭肩頂」和「複式頭肩頂」於「肩」和「頭」之間均會見倒掛的尖峰，只是後者的尖峰多於兩個，或見畫出的直線未能貫穿所有尖峰，所以實際情況會選用「頭」的左右兩邊各一較低尖峰結成一線，作為「頸線」的定準。以中國軟件國際（0354）為例，股價於2023年8月10日低見4.24元後漸見上行，至9月12日高見6.09元累升逾四成三，歷時約一個月已多於上揚一段日子為不少於兩周的基礎。之後三度突破前高位，分別是10月11日的6.34元、11月14日的6.68元，以及11月23日的6.98元，其後股價才見偏軟。

因此以6.98元為「頭」，之前的6.09、6.34和6.68元均視作「左肩」，至於「右肩」見於2023年12月15日高見6.4元，形成「複式頭肩頂」。從三個「左肩」至「頭」，有三個倒掛尖峰，為9月27日低見5.42元、11月2日的5.56元，以及11月17日的6.1元，最低為5.42元，作為「頸線」的起點。而「頭」和「右肩」之間有一個倒掛尖峰，為12月7日低見5.7元，是「頸線」要貫穿的另一點。上述股價高位6.8元見於11月23日，當時頸線位置在5.64元，相距1.16元，參考2024年1月2日收報5.78元剛好跌破頸線，因「潛在跌幅」超過20% (1.16 ÷ 5.78)，理應果斷止蝕離場。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

