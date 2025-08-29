「雙底」判斷潛在升幅　竅訣原來如此！｜聶振邦

「圖表形態」之反轉形態的「頭肩組合」經過四次探討，日後在講解整固形態才會再作探討，今次會看另一常見形態，名為「雙底」，字面上已可理解此形態有兩個底部，形態表述像英文字母「W」。相對早前已研習的「頭肩底」基本形態，當頭部「缺席」，只剩兩肩，就是「雙底」。明顯地，與「頭肩底」同屬利好形態，出現前股指或個股經已下行一段日子（一般為兩周或以上），「雙底」有觸底反彈的含意；但與直接反彈，形態表述像英文字母「V」或「U」略見不同。



買賣雙方形勢解讀

其中「V」形是三種形態中最利落的反彈，「雙底」則像是兩個「V」形的結合，代表賣方已發力一段日子，買方認為對手無力對抗便出手，誰知賣方仍有餘力，故此未見「V」形反彈，卻於反彈中途受到賣方積極還擊，股指或個股再度下行。然而，畢竟早前賣方持續發力，終見力竭，所以還擊也只是「虛火」，不久買方又奪回優勢，出現二度「V」形反彈，因而形成「雙底」。雖然不像「頭肩底」擁有頭部；但仍可劃出「頸線」，同樣產生兩大功用。

頸線評估潛在升幅

其一是可用來確認股指或個股是否已擺脫跌勢；其二是作為「潛在升幅」預算。前者不難理解，只要升穿「頸線」，視為有力續升，出現「買入訊號」。至於計算「潛在升幅」，需於「頸線」之下再劃一條線，兩線的垂直距離便是「雙底」的「潛在升幅」。先看「頸線」，就是於兩個底部之間所形成一個尖峰，以這點劃出一條水平線。至於「頸線」之下的另一條線，為兩個底部連結起來；若兩點在同一高度，可劃出水平線，與「頸線」平行，為最易得出的「潛在升幅」。

百度

百度集團案例參考

但若兩點的高度不同，劃出來的成了斜線，所得「潛在升幅」容易產生偏差。按筆者經驗，當「雙底」見一高一低，可選擇以較高的底部劃出水平線，會得出較保守的「潛在升幅」估算。以百度集團─SW（9888）為例，自2023年8月1日高見155.8元後，走勢反覆向下，至11月1日低見101元，歷時約三個月，早已超過兩周或以上的跌浪常態。繼而反彈至11月6日高見109.1元後再度偏軟，落到11月10日低見100.6元，才漸見回升。上述的101.00和100.60，為2022年12月1日以來的低水平，是大約十一個月的低水平，視為「雙底」毋容置疑。

兩個底部之間的尖峰為2023年11月6日高位109.10元，相對較高的底部101.00元，相距8.10元，與109.10元加起來為117.20元，視為「潛在升幅」。隨著11月22日收報112.20元，高於109.10元，已企穩「頸線」之上，出現「買入訊號」。若以上述的117.20元，相對112.20元差距4.46%，可理解為保守的賬面回報率。少於5%理應進場意欲不大；但考慮到股價由大約十一個月低水平回升，升至117.2元後還有上升空間屬合理期望，並且由100.6元至112.2元累升約一成，進場風險不算高。實則股價升至11月28日高見121.3元後才回調，較112.2元高出8.11%，同期恒指則累跌逾380點，事後反映「雙底」操作無懼市差，雖然回報率少於一成未算吸引，勝在成功逆市獲利。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

