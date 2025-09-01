泡泡瑪特最強潮玩IP　帶動高增長軌道不變｜伍禮賢

泡泡瑪特（9992）將於本周五（9月5日）收市後正式獲納入為恒指成份股，與中國電信（0728）及京東物流（2618）同步「染藍」，屆時恒指成份股數量將增至88隻。當中泡泡瑪特，作為港股市場中近年最紅的一隻焦點股，在公布2025年上半年業績後，市場幾乎一致看好其高增長軌道的態勢。



憑藉強大的IP生態系統，和精準市場策略，泡泡瑪特上半年收入按年上升204%至138.76億元（人民幣‧下同）。管理層亦從年初預計全年收入逾200億元，上調至逾300億元，對比2024年的全年收入為130.4億元，可見其產品熱度急速升溫。

泡泡瑪特強調驚喜經濟

泡泡瑪特的潮流玩具主要以盲盒形式銷售，強調「驚喜經濟」。筆者認為其業績快速增長，可以歸功於多元化的IP變現策略，加上全球化營銷，不斷透過跨界聯名合作，擴大品牌影響力，並持續看好其IP開發能力，包括從圖書角色轉化為玩具、授權影視和周邊產品，未來更可能擴展至動畫電影和主題公園。

當中Labubu為首的The Monster系列在上半年貢獻了48.14億元收入，按年增長近6.7倍，並佔總收入34.7%。由於該角色吸引眾多國際明星「入坑」，進一步推高其話題性，成功放大流行度，導致供應短缺，二手市場價格飆升。事實上，Labubu的IP商業化生命周期強勁，例如上周新推出的手機掛飾或鑰匙扣的迷你Labubu持續火爆，預料將繼續主導市場，成為業績重要催化劑。

全球化策略成增長核心引擎

另方面，其全球化策略正成為其增長的核心引擎。上半年，海外收入按年增長4.4倍至55.93億元。雖然，泡泡瑪特近年IP組合主要集中在大中華區，但公司積極開拓歐美及東南亞市場，並在歐美培育本土藝術家，建立當地IP團隊，推動國際化，以更貼合全球消費者的審美與文化需求。其中，Peach Riot系列由美國設計師打造，憑藉其鮮明的設計風格在美國市場大獲成功，成為上半年海外增長的亮點之一。至於與泰國設計師合作的Crybaby系列，在東南亞市場展現持續潛力。

整體而言，泡泡瑪特的股價持續創新高，充分顯示市場對其IP驅動的商業模式高度信心。展望未來，隨著IP生態進一步擴張及海外布局加速，公司可望繼續鞏固其潮流玩具的龍頭地位。

