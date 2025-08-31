終身學習　最好的凍齡神器｜知薇

最近和許久不見的個人發展課程學友Y相聚，驚訝於數年不見，她越發美麗精神、皮膚透亮緊致。最妙的是，她眼神清亮，還透著無盡的好奇心和探索欲。

原來，Y這幾年在工作家庭之餘，仍舊不斷進修各類課程和學習各種新知識，從財富管理，到養生健康，到美容健身，再到新世代的玄學等，總的進修費用逾百萬港幣。

在種種知識熏陶之下，她不僅學習到了新技能和內容，更保持了頭腦思維的活躍，並且認識了一群誌同道合的同學，又在交流中進一步互相學習、拓寬認知。

在持續保持新鮮感和與世界的深度鏈接之下，Y似乎身心靈都延緩了老化，隨著歲月增加的更多是頭腦的皺褶、而非皮膚的皺紋，跟著時間產生的是認知的升華、並非早生的華發。

有不少名人都是終身學習的典範，比如寫一手好字和熱衷養生法的42歲的孫儷，比如剛從美國電影學院導演系研究生畢業的44歲的張靜初，再比如剛讀完加州大學法律課程的44歲的金•卡戴珊，等等。

無論外界如何評價這些女性，說什麽因為缺乏本科畢業證而拿不到碩士學位，說什麽還沒有拿到律師資格等，都阻擋不了她們對於學習成長和探索新領域的熱誠和投入。這才是比任何美容、藥物、手術等都更有效更持久的凍齡神器。

因為，真正的衰老，始於你不再吸收新事物時。一個拒絕停滯的生命，青春永隨。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

