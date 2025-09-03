中港股帶動強積金首8個月收益創歷來新高　人均賺近4萬元

積金評級數據顯示，強積金8月上升1.56%，年初至今累升11.85%。今年截至8月，強積金系統已有6個月錄得正回報，並創下自2017年以來最佳的首8個月回報表現。以金額計算，8月份的投資收益約達226億元，即479萬名強積金成員每人平均賺約4,717港元），令2025年累計投資收益達至約1,550億元，為有紀錄以來最高的首8個月總投資收益。



8月人均賺4717元

強積金總資產（包括供款）於8月底達到約1.47萬億元，連續第4個月創下歷來新高，按月增加約256億港元，年初至今累升約1,832億元。成員平均賬戶結餘亦創新高，達到約307,500元，按月升約5,300元，年初至今升約38,200元。

日本股票基金在8月份表現領先，但推動全年強積金表現的主要動力來自香港及中國股票基金，目前累升26.56%，為自2017年以來最佳的首8個月表現。

積金評級主席叢川普表示，強積金持續強勁表現可能推高對低成本「緊貼指數集體投資計劃」（ITCIS）及其他基金的需求，因成員尋求進一步提升長期回報並降低風險。強積金今年以來的空前收益，加上積金局（MPFA）核准越來越多的ITCIS，預期強積金計劃將推出更多新基金產品，延續強積金的正面回報動力。強積金供應商也將善用積金局核准的242隻ITCIS，為成員創造更多具成本效益的投資及退休產品。

中港股票累升26.56%為強積金主要動力

積金局強調，強積金計劃的成分基金種類必須足夠多元，以應對人口老化及市場波動。積金評級預期，各計劃將積極回應。ITCIS具備低成本、高流動性及分散風險的特性，將在這個轉型過程中發揮關鍵作用。

叢川普表示，成員平均賬戶結餘及收益創新高，可能令成員追逐短期回報。但積金評級一貫的建議是：保持分散投資、專注長線回報。每個強積金計劃都設有預設投資策略（DIS）基金，這些低費用、現成的分散投資選項，對大多數成員而言仍是值得考慮的好選擇。