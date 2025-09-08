最強均線撐港股　長線續吼港交所｜伍禮賢

港股對上一周走勢反覆，恒指早段曾再逼近年內高位，其後在內地股市回落之下，港股亦借勢回調。但見指數在靠近50日移動均線之際，承接力度轉強。計及本次，恒指已是在過去短短五周，第三次於此移動均線獲得強力支持。此外，從今年五月份港股展開新一輪升浪以來，恒指從未失守過此均線，反映此位置對港股未來走勢具較關鍵影響。



港交所上半年多賺39%

在市況仍然偏強之下，港交所（0388）值得繼續關注。受惠上半年市場成交規模提升及新股集資市場活躍，港交所上半年收入為140.76億元，純利則為85.19億元，按年分別上升約33%及39%。鑒於港股目前仍處於牛市階段，料其短中線盈利增長可見度仍高，筆者認爲投資者可待公司股價調整至50日均線水平後，考慮開始分段吸納作長倉之選。

從數據上看，港股2025年首八個月的平均每日成交金額為2,483億元按年升132%。；首八個月的交易所買賣基金平均每日成交金額為337億元按年升183%。；首八個月的首次公開招股集資金額為1,345億元按年升579%。此外，港股在8月下旬至9月初曾連續7個交易日出現3,000億以上成交額，加上目前2,000億元以上成交額已成常態，配以近期有氣勢如虹的A股帶動，再叠加南向資金大量流入，本年南向資金累積流入約13,473億元，預期本季度的成交額有望再創歷史新高。

多家A股來港發行H股

港交所在中國市場的獨特地位，比A股更容易與國際投資者接軌，同時地緣政局不穩，赴美上市有除牌風險，自可吸引更多内地優質股份來港掛牌。本年上半年有多家內地大型企業成功在港掛牌，當中包括龍頭鋰電池生產商寧德時代（3750）、藥物研發及生產商恒瑞醫藥（1276）、具備「蘋果供應鏈概念」的消費電子精密製造商藍思科技（6613）等。在上述股份打頭陣下，料可繼續帶旺新股市場。下半年擬來港上市企業，市傳包括已獲得中證監發布境外上市備案的奇瑞汽車、快時尚電商平台Shein、電商平台拼多多（PDD.US）等。機械人明星企業宇樹科技更預計年底遞交上市申請，預期長遠繼續提升港股交投量，進一步提振市場氣氛，利好港交所業績。另外，集團旗下倫敦金屬交易所（LME）8個香港核准倉儲已於本年7月正式投入運作，目標乃進一步吸納內地及香港兩地的大宗商品市場需求，同時亦可以豐富港交所業務更多元化，利好長遠發展前景。

港交所估值與成交額呈正向關係

從歷史數據觀之，港交所估值與港股總成交金額變化幾乎呈正相關。例如在成交淡靜的2024年上半年，其預測市盈率處於約22至25倍；在成交熾熱的2020年下半年至2021年上半年，其預測市盈率則上移至約42至48倍。筆者認爲，内地政策鼓勵内險資金投入資本市場，内資持續南下，同時中港股票估值對比環球主要股市仍較爲吸引。港交所目前預測市盈率約35倍，處5年平均水平，以中線維度觀之，其估值仍具上調空間。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

