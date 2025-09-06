中期業績體現高質量增長　順豐控股環球物流影響力續提升｜聶振邦

近年內地大型企業已由昔日追求財務數字提升，至現時更看重高質量增長，全球領先的數智物流解決方案服務商作願景的順豐控股（6936）於2025上半年，收入再度錄得增長，創同期新高至約1,469億元（人民幣‧下同），於國內的速運物流收入、供應鏈及國際收入保持穩定增長為10.4%和9.7%，國內外雙輪驅動，繼續強化集團增長引擎。



體現「韌性‧突圍‧聚勢‧拓新」主題詞

此外，盈利表現亦見出眾，期內股東應佔溢利約57.38億元，按年增長19.4%，較2024年同期的15.1%，高出超過4個百分點。回顧2025上半年，「韌性‧突圍‧聚勢‧拓新」是順豐的主題詞，依託扎實的業務底盤與豐富的產品矩陣，靈活應對市場不確定性，持續築牢增長「韌性」；堅持以差異化產品戰略實現「突圍」；匯「聚」全員「勢」能，快速開「拓」行業「新」場景、海外新市場。期內集團看準行業化轉型加速帶來機遇，於多行業物流市占率提升，並體現在收入表現。期內於消費品、汽車、工業設備、通信高科技等行業的物流收入同比增長超過20%。此外，公司以智能化、無人化技術賦能物流全鏈路，支撐業務規模化高效運營。精益經營持續深化推進網路結構提效降本，同時將成本優化效益反哺前端業務拓展，提升產品競爭力並加大前線創收激勵，實現超行業業務增長。

順豐控股（6936）於2025上半年，收入再度錄得增長，創同期新高至約1,469億元人民幣。﹙順豐 facebook﹚

打造供應鏈全場景服務

上述各行業物流市佔率提升體現不能盡錄，其中想指出在汽車後市場領域，集團與國內某頭部服務商拓展合作範圍，從倉儲運輸延展至近場物流，雙方共建600個前置倉，通過訂單智能分發，結合同城即時配送，滿足各類備件/維保用品1小時配送至終端門店，成功打造供應鏈全場景服務。另見伴隨消費趨勢從「流量驅動」向「場景驅動」迭代，順豐穩固時效快遞市場領先地位的同時，持續精進產品競爭力，深耕生產生活各類服務場景，致力於為客戶提供極致的服務體驗。該業務實現時效快遞業務不含稅營業收入632.3億元，同比增長6.8%。

完成「順豐超腦2.0」全面升級AI進一步賦能

另見集團一直聚焦「亞洲唯一」戰略，緊抓中國企業產品出海、產能出海以及華人跨境消費的發展機遇。於2025上半年，通過加密全球航空網路、升級清關能力、拓展海外倉儲等舉措，持續完善全球關鍵資源佈局，全面提升跨境履約能力。集團因此成功助力中國產品賣全球，期內中國至歐洲流向的跨境電商物流收入實現翻倍增長。集團亦見善用AI擴大競爭優勢，在運營智慧決策領域，集團完成「順豐超腦2.0」的全面升級，以國際小件的航空智能組板場景為例，已實現高度自動化，方案採納率達98.8%，工作效率提升75%。2025年，順豐年內二度增資白犀牛智達，深度佈局「末端 + 幹線 + 空中」無人化物流網絡。

順豈2025財年中期股息，每股0.46元人民幣。（貝殼財經）

筆者也留意順豐樂意與股東分享業務成果，從2024年11月上市至今僅約九個月，繼今年派發2024財政年度末期股息後，現再宣佈2025財年中期股息，每股0.46元，較之前末期股息每股0.44元還要高，證明管理層對行業前景感樂觀，亦間接反映集團財務健康。事實上，截至2025年6月底現金及現金等價物並結構性存款合計約476.71億元，為未來業務擴展提供強大財務基礎。以8月28日收報45.26港元計算，市盈率（TTM）約18倍，較全球行業均值不少於25倍為低，保守分析每股合理值不少於55港元，股價若於40至42元之間屬不俗的進場時機。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

