穩定幣｜滙豐據報已向金管局表達意向　工銀亞洲有意申請

金管局數據顯示，截至上月底表達申請牌照意向的機構多達77宗，不過重申首階段只會發出數個穩定幣牌照。有本地媒體引述消息稱，作為全球資產值最大銀行工商銀行（1398），旗下本港子公司中國工商銀行（亞洲）亦已向金管局表達申請意向，是繼中銀香港（2388）以外另一主要中資行作出相同表態行動。



滙豐據報對代幣化存款及資產更感興趣

至於本港最大銀行滙豐，消息稱，儘管穩定幣並非其積極發展目標，反而該行對同樣透過區塊鏈技術操作、商業可行性較高的代幣化存款及資產更感興趣，但滙豐仍有向金管局表達穩定幣牌照的申請意向，至於該行會否在本月底前正式遞交申請標書，則尚未清楚。由於渣打香港牽頭的合營公司Anchorpoint，最早主動公布申請意向，現在意味本港3間發鈔行均已向該局表達意向。

市場估計，暫時以渣打香港夥拍的合營公司、另一發鈔行中銀及其合作夥伴、京東幣鏈科技（香港）或螞蟻集團等，能成為首批獲發穩定幣牌照的機會被看高一線。有學者及諮詢服務界人士預期，金管局首批發牌的機構會有一定多元性，包括大銀行及區塊鏈應用上已扎根的科網企業，以平衡風險監控及市場發展動力兩方面考慮因素。

對於是否已向金管局表達申請意向，工銀亞洲發言人未有回覆。滙豐發言人則對傳聞不予評論。