銀債殺到銀行新招搶跨年錢　中銀半年定存息加至2.3厘大行最高

【銀色債券/銀債/定期存款/定存】新一批銀色債券將於下周一（15日）起接受申請。新一批銀債保底息為3.85厘，開售前夕，多家銀行推出定期存款優惠或者加定存息搶客。大行中，以中銀香港（2388）最為進取，繼上周與滙豐齊齊上調3個月及6個月港元定存息至2厘後，該行最新將3個月及6個月定存計劃息率，分別上調至2.2厘及2.3厘。同時推出4個月定存優惠，年息為2.3厘，以鎖定跨年資金，全部均為目前大行中最高。另外，恒生銀行也有推出快閃優惠，與中銀一樣新增4個月存期。



中銀及恒生新增4個月存期搶跨年錢

中銀香港今日（8日）將高端客戶私人財富及中銀理財客戶定存息，3個月及6個月存期息分別由2厘，上調0.2厘及0.3厘至2.2厘及2.3厘，並推出4個月定存息優惠2.3厘，起存額僅為1萬元，透過網上或手機銀行做定存，即可享有優惠。至於其他一般客戶定存息，則分別低0.2厘，但也均有至少2厘及2.1厘。

臨近銀債開售，多家銀行推出定期存款優惠或者加定存息搶客，當中大行中以中銀香港最為進取。（資料圖片）

恒生銀行也有推出快閃優惠，6個月定存息有2.2厘。該優惠屬於特選客戶網上新資金，3個月及4個月定存息也均有2.1厘.至於該行一般個人客戶網上新資金優惠，3個月及6個月存息則繼續維持於1.9厘及2厘。

中銀再度調高高端客戶私人財富及中銀理財客戶，3個月及6個月定存息至最高為2.2厘及2.3厘。（資料圖片）

中銀3、4及6個月定存息均為大行中最高

另外，星展銀行推出9月新客戶專享定存優惠，由即日起至9月30日，星展豐盛理財新客戶可於分行開立1星期外幣兌換定存高達10%年利率，優惠適用於由港元兌換美元的定存。另外，經分行由港幣或任何外幣兌換為澳元、加元、人民幣、紐元、英鎊、美元或歐元的交易可享1星期外幣兌換定存高達16%年利率。