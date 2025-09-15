iPhone 17登場　點評三隻受惠股｜伍禮賢

蘋果公司在剛舉行產品發佈會中，宣佈推出iPhone 17 系列、智能手錶Apple Watch Ultra 3及Watch Series 11系列，以及AirPods Pro 3等新型號產品。雖然外界對於新產品的反應不一，但新系列iPhone在電池續航力、攝像系統等範疇的規格均有所提升，料有望利好上游供應商的業務發展。同時，不少板塊內的企業亦不斷壯大自身的多元化佈發展，使蘋果概念股板塊值得留意。



蘋果概念股企業採多線發展策略

事實上，多家蘋果概念股的公司均採取多線發展，既是iPhone系列的零件供應商，但同時亦不斷深化產品線多元化的佈局，務求令業務取得平衡化發展。

據市場消息指出，瑞聲科技（2018）成為iPhone 17系列的VC 散熱板供應商，相關的散熱板通過高效散熱技術，成功取代iPhone系列原本使用的石墨烯散熱片。VC均熱板是一種內部含少量液體的密封金屬薄腔體，液體汽化會在手機溫度升高後，擴散至腔體其他區域，以冷凝釋放熱量後重新變為液體，並以此方式循環地實現散熱作用。

本年7月，瑞聲科技宣佈已完成對汽車聲學公司Premium Sound Solutions公司（PSS）的收購，該公司的旗下的客戶包括多家國際著名的汽車生產商，當中新能源車生產商更赫然在列，可見有關收購將可以進一步鞏固集團在車載市場的地位，達至更多元化發展。

另外，全球領先的高端精密製造企業比亞迪電子（0285）負責蘋果公司的iPhone鈦框架製造、iPhone屏幕總成以及iPad組裝。惟比亞迪電子同樣亦把發展方向，分流至電子汽車及新型智能產品方面。

集團於2025年上半年新能源汽車業務表現十分出眾，收入為124.5億元人民幣，按年上升60.50%，收益佔總收入15.45%。而集團亦聚焦於企業級通用伺服器、存儲伺服器、 AI 伺服器和液冷散熱等產品及解決方案，料可為其液冷產品的中長線發展注入動力。

蘋果供應鏈之一的藍思科技。（維基百科）

藍思科技全球擁9研發及生產基地

iPhone 17系列手機的最大賣點之一，莫過於蘋果公司推出史上最輕薄的手機iPhone 17 Air，其採用鈦金屬框架，厚度約為5.6毫米，料市場著眼點仍然會集中在纖薄型機身的手機上。藍思科技（6613）為手機玻璃的生產商，旗下客戶涵蓋多家龍頭手機及汽車品牌，集團在全球共有合共9個研發及生產基地，遍及東南亞及中美洲，有力降低環球貿易關係轉變所衍生的潛在風險。

筆者認為，若然未來iPhone 17銷情佳，上述蘋果概念股或將受到市場的重視。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

