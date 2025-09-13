「雙底」延伸形態果效佳　 持股期短已見驚喜｜聶振邦

上回講解的「圖表形態」之反轉形態的名稱是「雙底」，形態表述像英文字母「W」，但嚴格來說，「雙底」形態與英文字母「W」略有不同，差別在於中間的尖鋒。英文字母「W」的尖鋒與左右兩端頂部的高度在同一水平，而「雙底」的這三點卻是不然，中間尖鋒的高度低於左右兩端的頂部，與希臘符號「ω」類近，故此「雙底」從形態上可看為是「W」和「ω」混合體。至於今次探討的形態，視為「雙底」的延伸，名為「三底」，形態上像是英文字母「W」後面再與「V」連接起來。



三底見交投變化所配合

當然，有了上述解說，大家應意會到「三底」產生的兩個尖鋒，與左右兩端頂部的高度並非同一水平，而是低於左右兩端的頂部。前文為免篇幅太長，未有講解成交量變化，「雙底」從名稱上已能理解有兩個底部，從這形態開始至第二個底部，股指和個股相對的成交金額和成交量都在持續減少，及至來到第二個底部股指和個股開始回升，交投也漸見活躍，所以此形態較多時間呈現「價跌量縮」，直至在第二個底部出現後，便呈現「價量齊升」。由此可見「雙底」不是單純由於股指或個股開始回升便視為適合入市，卻是有交投變化所配合。

突破頸線放量伺機進場

至於「三底」的價量互動也相近，以第二個底部作分水嶺，形態的前半部分呈現「價跌量縮」，而從第二個底部至第二尖峰，股指或個股有所回升，會見「價量齊升」；但緊接又見回落，所以交投有所減少，之後見第三個底部後，股指或個股才真正發力上揚，成交金額或成交量也配合加增，所以此形態的後半部分於價和量同見反覆向上，並於突破「頸線」的時候，交投顯著活躍，出現「放量」情況，確立升勢可以延續，亦會視為出現「買入」訊號。而上述的「頸線」，是將兩個尖鋒連結所產生。

四川成渝高速公路案例

於衡量「潛在升幅」時，需要留意技巧，之前講解「雙底」時表示「頸線」與兩個部底連成的直線，兩者的垂直距離便是「潛在升幅」。但「三底」若要將三個部底連成一線，未必能辦到，所以實際做法是將較低的兩個部底連成一線，並參考此線與「頸線」的垂直距離，預計「三底」的「潛在升幅」。以四川成渝高速公路（0107）為例，自2023年9月20日高見2.55元後見回落，至10月6日低見2.20元，約半個月累跌13.73%，跌勢維持逾兩週確認股價已下行一段日子，開始可留意股價何迎來回升。

之後於2023年10月下旬低見2.22元，以及於11月14日低見2.18元，繼而股價漸見回升，從10月6日至11月14日大概一個月，曾低見2.20、2.22和2.18元屬相若水平，形成「三底」。於三個底部之間的兩個尖峰，分別是10月18日高見2.38元和10月24日高見2.36元，連結起來便是「頸線」，至於上述三個底部較低兩點為2.20和2.18元，由此推斷「潛在升幅」不少於0.16元，加上2.38元，目標價便是2.54元。隨著12月13日收報2.39元高於2.38元，證明已上破「頸線」，而2024年1月17日高見2.56元，歷時約一個月已高於2.54元，可見「三底」產生不俗的上升參考。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。