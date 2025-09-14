管理者的自我修養｜知薇

知薇近期參加培訓，學習和感受都良多。到了現在的職業階段，培訓不再是教授講課，學生吸收和記憶；而是把理論活化，讓學生理解和掌握實踐中的應用。因此，大部分的時間都用來做團隊實戰模擬（Business case simulation）。

通過數次團隊模擬中，知薇發現管理者的水平也等級。

1. 初級的管理者：他們只顧著自己的個人目標和團隊整體目標，卻不太管團隊的個人狀態和個人目標。最後結果通常是團隊的慘敗，偶爾好運的管理者完成了個人目標，卻令整件事看上去更加糟糕。現實中，不乏這類管理者，他們往往是剛從個人貢獻者，變成小頭目，習慣於只用自己的力量完成自己的目標，然後順便達成一部分團隊目標，卻把團隊成員的需求和貢獻拋在腦後。團隊的分崩離析，指日可待。

2. 中級管理者：他們懂得要實現團隊和自己目標的達成，必須要整合自己和團隊每個人的能力和資源，並且確保團隊每個人都很清楚理解團隊整體目標。如此這般，通常的結果是整個團隊目標順利達成。然而，管理者和團隊往往因此犧牲了個人安危和個人目標，長此以往，大家狀態會下跌並且會產生「我犧牲那麽多，到底為什麽」的靈魂拷問。一些成員會慢慢變成quite quitter (安靜的放棄者）。

3. 高級管理者：他們完全領會管理的精髓，是人、事、局的完美結合和平衡，團隊個人狀態與目標受到理解和重視，同時確保團隊目標也要得以實現，與此同時，通過分析和策略研究，找到個人目標和團隊目標達成的最優化方案，在大家都健康快樂的前提下。實現多贏。