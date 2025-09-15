銀色債券 | 各行首日申購反應一文看清　中銀香港︰人均認購28手

【銀色債券/銀債】銀色債券今日（15日）首日予公開合資格人士認購。滙豐發言人表示，新一批推出的銀債繼續吸引長者認購，開售首天反應理想，認購宗數及金額都較去年同期增加，經數碼渠道認購的比例亦繼續上升。



三成申請人為首次經滙豐認購

另外，約3成的申請人是首次經滙豐參與認購銀債。由即日起至2025年9月29日，合資格客戶經流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請，均可享一系列手續費豁免優惠，包括：認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費。

中銀香港︰首日人均認購28手

中銀香港個人金融產品部副總經理梁淑怡表示：「中銀香港第十批銀色債券首日認購反應理想，首日總認購金額較去年增加近兩成，每人平均認購28手，較去年22手為高。大多客戶經手機及網上銀行等線上渠道認購。隨著市場預期將進入減息週期，今期銀色債券讓持有人於未來三年鎖定最少3.85厘的保證回報，加上入場門檻較低，為追求穩健回報和低風險特性的年長投資者提供了較吸引的投資選擇，本行料今批銀債認購反應理想。」

中銀香港豁免客戶認購及持有銀債相關費用。

中信銀行（國際）平均接獲30萬認購

中信銀行（國際）於認購首日（9月15日）接獲平均認購金額為30萬元，認購反應符合預期。

該行就新一批銀色零售債券推出「七免」優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。客戶可透過本行分行或申請熱線進行認購。

恒生︰首日認購總金額較上一批增長近28%

恒生銀行投資及財富管理部主管連錦東表示：「恒生客戶認購今批銀色債券的初步反應較上一批理想 。首日認購總金額較上一批增長近28%，宗數亦有所增加 。新一批三年期的銀色債券提供3.85 厘保證息率，對追求穩定收益的長者客戶具有一定吸引力。」

中國工商銀行（亞洲）首日銀債認購反應熱烈

工銀亞洲︰每人平均認購超過30手

香港特區政府發行的第十批銀色債券（Silver Bond）今日起接受認購，中國工商銀行（亞洲）首日客戶認購情況理想，其中每人平均認購超過30手，較去年上升約兩成，而大部份客戶均透過網上渠道認購，佔比約七成半，反應符合預期。

中國工商銀行（亞洲）零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示：「美國近期公布的經濟數據，令市場對美國聯儲局9月份重啟減息的預期升溫，甚至預計今明兩年有數次減息。於市場預期快將步入減息周期之際，政府推出的新一批銀色債券，保證息率3.85厘，回報與未來3年通脹掛鈎。參考現時普遍的港元定期存款利率及約3.5厘的3年期美國國債收益率，是次銀債的保證回報相對較高， 對追求穩定收息的銀髮族有一定吸引力。

是次認購期亦適逢2022年發行的銀債剛到期，預期今批銀債會吸引之前的政府債券持有人於資金釋放後再度認購，而銀債的發行額亦可因應認購情況最多增加至550億港元，估計整體認購反應理想。」

中國工商銀行（亞洲）特別推出七大費用豁免（「七免」）優惠，豁免認購手續費、代收利息費、贖回費（到期及提早）、存入費、託管費、轉入費及轉出費。

富途︰認購人數及總認購金額均較去年上升

富途證券國際（香港表示：「銀色債券發售首日認購反應理想，其中經富途認購人數及總認購金額均較去年上升。富途實體店客戶查詢人數亦較去年增加。市場普遍預料美國聯儲局即將展開減息週期，預期香港的利率亦會有所下調，銀色債券為銀齡投資者提供穩定回報和低風險投資選擇之一。