銀色債券2025｜銀行加定存息迎戰銀債　市場驚現3至4年超長存期

【銀色債券／銀債／Silver Bond】港府公佈銀債詳情，保底息達到3.85厘，加上市場普遍預期美國下周議息後減息，然則定存市場有何「變陣」？記者盤點各大銀行，發現多家行紛紛推出定存優惠及加定存息來迎戰，更有銀行包括大行中銀香港及恒生推出4個月存期來吸跨年錢。銀債鎖息3年，相較銀行定存一般最長為1年，也有個別銀行有延續超長期定存優惠，當中數字銀行Mox Bank 3年期及4年期定存息重回2.8厘迎戰銀債，而WeLab Bank的2年期定存息也有1.8厘。



銀債鎖息3年，數字銀行Mox Bank上調3年期及4年期定存息至2.8厘迎戰銀債。（資料圖片）

Mox Bank加3年及4年超長期定存息至2.8厘

港府規定，銀債人均僅能最多認購100手，即本金100萬元。而由於「僧多粥少」，歷年一人最多可獲24手，即24萬。而若果有多餘資金，其實也可考慮在目前銀行加息戰下做定存。

Mox Bank其實在今年5月已推出超長期存期，以吸引長期資金，其後下架2年期存期，但保留3年期及4年期，息率曾有調整，近日則上調至2.8厘。至於1年期定存息方面，目前以PAObank、富融及天星銀行的2.6厘為全港最高，而大行渣打也有推2.5厘優惠。半年期方面，則以富邦銀行及PAObank的2.6厘為最高，3個月就以建銀亞洲的6.88厘為最高，但限「貴賓理財」客戶。

大行方面，目前只有渣打推出1年期定存息2.2厘優惠，其他三大行定存優惠集中在中短期，不計特選客戶優惠，一般客戶就以中銀香港三個月的2.2厘，四個月及半年期的2.3厘，為大行中最高。

王良享表示，每家銀行對於提前提取定存的罰息制度都不一樣，個人曾經試過都被罰得較重手，故不會太建議。（資料圖片）

提前提取定存 小心被「罰息」

銀債保底息3.85厘完勝銀行定存，對於會否建議提前提取定存換馬銀債，臻享顧問董事總經理王良享就表示，每家銀行對於提前提取定存的罰息制度都不一樣，個人曾經試過都被罰得較重手，故不會太建議。

事實上，不同銀行對於提前提取定存的罰息計算方法也都不一樣，有銀行會以距離定存到期日來計算，距離日子越遠罰息也會越重。

另外也有銀行業內人士就指出，一般情況下來講，存戶提前提取定存，銀行不會按比例去計算並給予利息，即使差一兩日都不會，因為定存息一般是存期越長存息也會越高，提早提取變相令存期縮短，息口不應如此高，再者，若果人人如此銀行會「擠提」。