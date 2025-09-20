喜見澳門拓新業務並獲大行好評　憧憬順豐同城維持高增長｜聶振邦

縱使不少電商巨頭及外賣巨頭均高舉「反內捲」旗幟，但即時零售對當下要滿足消費者市場「即時消費」、「小時可達」等消費要求的消費行為，可謂難以逆轉。交銀國際於9月9日更新研究預期，在未來外賣補貼回歸理性下，順豐同城（9699）仍是受益方之一，業務空間仍大。交銀國際指出，順豐同城作為內地最大第三方即時配送平台，無論是餐飲還是零售如商超行業，其合作的即配供應集中度亦呈上升態勢。目前擁有多家國際知名連鎖餐飲客戶如麥當勞、肯德基、瑞幸咖啡和霸王茶姬等；亦與山姆等頭部商超客戶的合作份額和收入持續提升，海王星辰等多個連鎖醫藥客戶訂單量突破新高等。



多家大行對其業務前景均感樂觀

該研報還列出維持「買入」評級，並上調目標價至15.4元；於研報發表時順豐同城股價僅13元多，一週後於9月16日收報15.08元，單日升近12%，貼近上述目標價。另可留意華泰證券於8月底發研報時亦維持「買入」評級，更大升目標價至20.4元；另見上周大和也發研報，重申「買入」評級，並予以目標價20元。筆者認為從以上各研報評價，不難看出各大行對順豐同城業務前景均感樂觀，並且不約而同對公司未來收入增速具信心，即市場機構相信其於未來3至5年較現時收入水平不少於倍翻果效。

將於港澳地區提供全面專業服務

筆者認為其一，因公司積極拓展業務，給予市場莫大信心，近日再帶來好消息，公司透過「SoFast」品牌登陸澳門，與澳門最大本地生活服務平台「澳覓APP」展開戰略合作的形式來踏足澳門市場，為澳門商戶和用戶打造更高效、便捷的「同城即時配送」一站式服務。「SoFast」在澳門構建起面向商家 (To B) 及面向消費者 (To C) 的業務矩陣，覆蓋「餐飲+非餐飲」全場景，提供快至1小時送達的即時配送服務。此外，公司後續於港澳地區有望進一步對標其內地服務，接入更多商戶端品牌自營APP、外賣平台等，提供全場景、規模化、全天候的專業服務。

繼續與順豐控股進一步深化協同

另可留意順豐同城一直與順豐控股（6936）進行戰略合作，未來將持續深化，共同為客戶打造「倉儲+轉運+同城即時配送」的一體化供應鏈解决方案，助力雙方共同擴大客戶基礎及提升客戶忠誠度。於2025上半年，順豐同城與順豐控股一起服務的月結客戶帶來的外部增量收入達2.08億元人民幣，按年增長29.5%，突顯出其生態協同價值和商業模式優勢。此外，期內順豐同城承接的電商派件規模快速增長，服務類型亦從派件拓展至攬件、退貨、半日達、小時達等，公司攬收環節支持服務訂單量同比增長超150%，反映雙方耦合度不斷提升。值得留意的是，順豐同城一直積極發展的面向消費者 (To C) 同城配送業務，即覆蓋生活幫忙、醫療健康、商務代辦等個人生活和工作場景的的「幫送、幫取、幫買及幫辦」服務，今年上半年高質量的一對一「獨享專送」服務收入翻3倍，故順豐同城與順豐集團生態融通，亦有助其持續滲透個人用戶對同城快遞的提速需求；簡單而言，即其最後一公里與其同城配送業務之間未來或會發揮更多「1+1大於2」的協同效應機會。

除了在業務上，在資本市場亦迎來好消息，於9月5日富時羅素指數公司更新了其富時全球股票指數系列 (FTSE GEIS) 的半年度調整名單，順豐同城獲納入富時中國小盤股指數，相關調整將於9月19日收盤後正式生效。隨着相關調整生效，有望帶來更多資金流入關注順豐同城，對股價帶來更多支持。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

