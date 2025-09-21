信息流動　社交神器│知薇

知薇自認是典型i人（內向），從小到大都社恐，自己待著、吃飯、逛街、旅行都完全如魚得水，能量滿滿；與其他人—尤其是與一群人相處時，卻不僅無法享受當下，更會快速漏電，一會兒就疲憊不堪。

後來，發現進入社會和職場了，必須要學會社交，正所謂「朋友多了路好走」，有得收風收料和一條友獨行俠，在職場裏的靈敏度和上升空間差別不小。

無奈的在天生慣性和後天勉強中痛苦和摸索了一段時間後，知薇發現與其在社交場傻站和等著別人來跟你尬聊，還不如主動出擊，調動自己的好奇心，不停問對方問題。

如此一來，你完全可以控制有無dead air，因為只要你還能提出新問題，就永遠不會沒話題。更棒的是，大部分人都很享受被提問，尤其是你問一些他們熟悉和擅長的領域，就能讓他們感覺到你的友好和好奇，點燃他們的分享欲。

另一個社交利器更適合已經在你圈子裏的、你已經有一定了解的人，在交往中，主動思考他們有興趣知道和需要知道的信息，然後有選擇的把你手裏有的相關信息適時貢獻出來。

要注意的是，你分享這些信息時，要保持自然和不經意的態度。一來，千萬不要顯得自己忍不住想說出來，因為這樣會留下你是個「大嘴巴」的不良形象，影響未來收風；二來，更千萬不要一副猜中別人心事、知道對方渴望收到此信息的樣子，因為這樣會令對方介意和尷尬，畢竟沒有人喜歡被人看穿。

就算你是天生社恐之王，保有問問題和分享信息的能力，就足夠在社交場合輕鬆自如，更進一步拓展圈子和鞏固關係了。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

