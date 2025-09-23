颱風襲港無阻定存息戰　滙豐加普通客短存息　有數字行推20厘優惠

撰文：顧慧宇
出版：更新：

美國聯儲局啟動今年首次減息後，港元拆息仍持續向上，加上銀債開售中，港銀定存加息戰持續，無懼超強颱風樺加沙襲港。當中龍頭大行滙豐把HSBC One及其他客戶的年利率調高20點子，3個月及6個月港元存息一律加至2.2厘，與理財客戶看齊。同時，數字銀行WeLab Bank全線上調中長期港元定存息，當中6個月、1年期及2年期存息，分別加至2.8厘、2.9厘及2.5厘，均為全港最高。

滙豐把HSBC One及其他客戶的年利率調高20點子，3個月及6個月港元存息一律加至2.2厘，與理財客戶看齊。

PAObank加3個月定存息至2.8厘並推1個月20厘優惠

另一家數字銀行PAObank也將3個月定存息上調至2.8厘，也為目前全港最高的3個月定存息。而PAObank為慶祝成立五周年，由即日起至9月30日期間，全新個人合資格客戶使用指定推薦碼成功開立個人儲蓄戶口，可享一個月港元定期存款18%年利率高息優惠，存款金額上限為5萬元。而平安香港的客戶成功開立PAObank個人儲蓄戶口，一個月高息港元定存年利率加碼至20厘。

另外，富邦銀行全線加息20點子，當中3個月、4個月及6個月加至2.8厘，當中3個月看齊PAObank，而6個月看齊WeLab Bank，均為全港最高。大行方面，除了滙豐加定存息，恒生銀行調高一般客戶3個月存息10點子，最新為2.2厘，特選客戶2.3厘延至本月底。

銀色債券2025｜銀行加定存息迎戰銀債　市場驚現3至4年超長存期銀色債券2025｜保底息3.85厘完勝定存　專家教路一招「財息兼收」銀債來臨銀行加長定存息　渣打調高12個月息至2.5厘　全港次高銀債來臨銀行定存加息戰激烈　恒生中短期全線加至2.3厘大行最高銀行爆定存加息戰懶理美將議息　滙豐加中短期定存息半年有2.2厘
港元定存
滙豐
虛擬銀行