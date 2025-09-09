銀行爆定存加息戰懶理美將議息　滙豐加中短期定存息半年有2.2厘

【定期存款/定存/銀色債券/銀債】美國聯儲局將於下周議息，市場預計將重啟減息周期。不過，臨近新一批銀債開售日子（9月15日），港銀加定存息搶客戰況越趨激烈，連大行也不例外，近日頻密地加息。昨日就有中銀香港全線上調中短期港元定存息至大行中最高，並推出4個月存款優惠後，滙豐今日也緊隨上調定存息，3個月及6個月定存息，分別加至2.1厘及2.2厘。



滙豐今日緊隨中銀上調定存息，3個月及6個月定存息，分別加至2.1厘及2.2厘。（資料圖片）

中銀3、4及6個月定存利率冠大行

滙豐今日公佈，3個月及6個月高端客戶包括卓越理財尊尚及卓越理財客戶定存息，分別由1.9厘及2厘，上調20點子至2.1厘及2.2厘。而其他一般客戶則分別低20點子，但也分別有1.9厘及2厘。不過，仍略低於中銀香港3個月及6個月定存息，即2.2厘及2.3厘，後者均為目前大行中最高，4個月定存息也有2.3厘。

1個月拆息3連升

港銀拆息方面，拆息普遍向上，與樓按相關的一個月拆息連升3日，升4.35點子至3.04369厘。短線拆息方面，隔夜拆息升9.33點子至2.61607厘， 1星期拆息升12.32點子至2.72333厘，2星期拆息升8.01點子至2.76339厘。

1個月拆息三連升至3.04厘

中長線拆息方面，3個月拆息升0.01點子至3.10869厘，6個月拆息升0.93點子至3.17625厘，12個月拆息跌1.92點子至3.16893厘。