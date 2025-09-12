銀債來臨銀行加長定存息　渣打調高12個月息至2.5厘　全港次高

美國聯儲局將於下周三（17日）議息，市場預計將重啟減息，但新一批銀債就會搶先在下周一開售，港銀加定存息搶客越趨進取，並由早前集中上調中短期存息，至最新長期存息。當中大行渣打繼日前上調3個月及6個月港銀定存息後，今日再上調前者至2.1厘，並將1年期定存息也大幅上調0.3厘至2.5厘，僅次於PAObank及天星銀行的2.6厘，後兩者為目前全港最高的1年期定存息。



渣打上調12個月定存息至2.5厘

渣打今日將3個月定存息，由2厘加至2.1厘，1年期也由2.2厘加至2.5厘，而半年期就維持在2.2厘。渣打仍為目前大行中唯一提供長期定存優惠的銀行，其他包括滙豐、恒生及中銀香港，僅提供中短期定存息優惠，而當中中銀香港及恒生近日並推出4個月存期優惠。

港元拆息今日全線向上，當中與樓按相關的一個月拆息由跌轉升，升12.48點子至3.16196厘。短線拆息方面，隔夜拆息升21.8點子至2.63333厘，1星期拆息升15.1點子至2.76274厘，2星期拆息升11.21點子至2.8275厘。

中長線拆息方面，3個月拆息升7.3點子至3.22173厘，6個月拆息升5.04點子至3.22667厘，12個月拆息升5.7點子至3.22738厘。