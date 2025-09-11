銀債來臨銀行定存加息戰激烈　恒生中短期全線加至2.3厘大行最高

【定期存款/定存/銀色債券/銀債】美國聯儲局將於下周三（17日）議息，重啟減息幾乎無懸念。不過，新一批銀債就會搶先在周一（9月15日）開售，港銀加定存息搶客戰況越趨激烈，連大行也不例外，近日頻密地加息。繼滙豐及中銀香港近日爭相加息後，另外兩家大行恒生及渣打也不甘示弱，今日（11日）全線上調中短期定存息，一般客戶的6個月港元存期均加至2.2厘，與滙豐看齊。



恒生銀行更新特選客戶定存優惠，3個月、4個月及6個月定存息，全線上調統一至2.3厘，均為大行中最高。（資料圖片）

恒生3、4及6個月定存息統一至2.3厘

當中恒生銀行更新特選客戶定存優惠，3個月、4個月及6個月定存息，全線上調統一至2.3厘，原初分別為2.1厘、2.1厘及2.2厘，加幅為0.2厘及0.1厘，均為大行中最高，當中4個月及6個月存息看齊中銀香港。至於一般客戶網上新資金優惠，3個月及6個月定存息也全線由1.9厘及2厘，上調0.2厘至2.1厘及2.2厘。

渣打銀行也將3個月及6個月定存息，由1.7厘及2厘，上調0.3厘及0.2厘，至2厘及2.2厘，而1年期定存息就繼續維持在2.2厘。

1個月拆息終止4連升

港元拆息方面，今日普遍向下，當中與樓按相關的一個月拆息結束4連升，跌4.91點子至3.0372厘。短線拆息方面，隔夜HIBOR跌18.98點子至2.41536%，是9月3日後最低，1星期拆息跌4.24點子至2.61179厘，2星期拆息跌0.23點子至2.71536厘。

中長線拆息方面，3個月拆息跌1.76點子至3.14875厘，6個月拆息跌0.14點子至3.17625厘，12個月拆息無升跌報3.17036厘。