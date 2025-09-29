內地消費行業應對內捲　創新及高科技元素不可少｜伍禮賢

內地國慶黃金周將於10月1日開始，適逢今年中秋節正日處於10月初，故整個黃金周會連放8天大假至10月8日結束。近年來，內地消費降級的背景為主調，加上港人亦熱愛北上消費，使得不少短線快閃式旅遊、平民化消費大行其道。此外，商務部等9個部門早前發布《關於擴大服務消費的若干政策措施》，提出支持優質消費資源與知名IP跨界合作，打造一批商旅文體健融合的消費新場景，培育一批新型消費龍頭企業。



內地文創產品融合創新元素

事實上，近年內地文創產業發展蓬勃，由動作角色扮演遊戲《黑神話：悟空》以至潮玩玩具Labubu都能夠「出海」，並成功風靡全球，而箇中的成功因素離不開獨特創新思維。以《黑神話：悟空》為例，以往主流電玩界相對主力聚焦在競技類、動作類、冒險類等，故以著名中國古代小說為主題，並融入到電玩界別的遊戲則具備一定的獨特性，並因此成功吸納一些中外玩家的關注。由此可見，具備獨特創新思維乃企業在IP產業中突圍而出的良方，消費領域亦不例外。

首款國產3A遊戲《黑神話：悟空》全球熱賣。

疫後港人北上消費蔚然成風，並對不少內地餐飲品牌有所認識。根據國家統計局的最新數據，餐飲收入增速在8月輕微回升至2.1%，對比7月份上升1%，惟數字仍低於上半年水平。在面對行業近年掀起內捲化的現象之下，中資餐飲企業亦選擇以創新形式變陣應對。

餐飲業聚焦一人消息市場

隨著愈來愈多「孤獨的美食家」，內地餐飲業界都紛紛聚焦拓展「一人消費」市場。例如有餐飲商以迴轉壽司的模式，應用到火鍋店、麵食店、川菜館等，通過上下兩層傳送帶進行送餐及收回用餐完畢的餐具，配合單人座位的設計，為單獨前來光顧的食客解決落單困難的問題，同時亦可以簡化餐廳內的樓面工作。

另外，亦有食材品牌作轉型發展，有原先以生產預製食品或燒烤火鍋食材為主業的集團，透過漸漸擴展至營運實體食店，並同時注入創新科技元素，實現業務縱向發展。例如集團透過引入多部炒菜機械人，於廚房進行食品即炒即煮的工序，確保食物質素穩定，加快整個作業流程，提升翻桌率速度，並可降低售價，從而吸引更多食客光顧，利好整體業務發展。

筆者認為，融入創新、高科技或新穎元素的經營模式有利零售消費品牌或企業應對內捲化所衍生的下行壓力，因為顧客追求新鮮感的需求長期存在，而消費行業往後在這方面的競爭將成為新常態。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。