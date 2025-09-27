「雙頂」以「頸線」衡量是否離場　是明智還是不智？｜聶振邦

過去兩次分別講解「雙底」和「三底」，同是「圖表形態」之反轉利好形態，今次轉談一種相關的利淡形態，名為「雙頂」。從這名稱不難看出此乃「雙底」的倒掛形態，前文以英文字母「W」作「雙底」的形態解說，若將「W」倒轉來看，則像英文字母「M」或可想像為希臘字母Lambda大寫「Λ」，將兩個「Λ」並列。「雙頂」為利淡形態之一，名稱包含「頂」字，應可猜出此形態出現在股指或個股的頂部，亦意味著股指或個股早前已上揚一段日子，以不少於兩周作標準。



買賣雙方優勢變化解讀

另可留意股指或個股走勢上有別於單純的頂部轉向，上述理解為兩個「Λ」並列，於買方動力佔優一段時間後，動力有所減弱，倘若當時賣方反擊成功，走勢上理應只見一個「Λ」，但實際有第二個「Λ」出現，代表買方並非全無抗衡之力，一度取回優勢，所以股指或個股才見兩個頂部。不過始終買方有力竭之時，與賣方拉鋸不久，優勢便落入賣方手上，確認股指或個股的升勢已結束，預示將要下行一段日子。當然，早前升浪的時間越長，如今進入跌勢維持的日子也會較長。

衡量撈底前計潛在跌幅

這種形勢不難理解，買方若已發力多時，其後需要「回氣」的時間便較長，反過來看期間正是賣方佔優的日子。故此當「雙頂」出現後，投資者絕不宜心急「博撈底」，先以「潛在跌幅」作參考為佳。對於「雙頂」的典型，兩個頂部處於同一高度，可連成一條水平線；而兩頂之間的凹陷位置，可想像為一個倒掛尖峰，以此點可劃另一與上述水平線平行的橫線，稱為「頸線」。兩線之間的距離，就是「潛在跌幅」的參考。從「頸線」的高度計起，至少股指或個股要下跌「潛在跌幅」的距離，再「博撈底」的勝算較高。

股指雙頂歷時可達多月

誠然「雙頂」的典型可遇不可求，更多情況是兩頂不在同一高度，傾向以較高的一頂劃出橫線，再於倒掛尖峰劃出平行線為「頸線」，以兩線之間的距離作「潛在跌幅」參考。以恒生科指為例，自2022年10月25日低見2720點後漸見回升，至2023年1月27日高見4825點，升勢保持超過三個月，累升超過77%。繼而科指反覆向下，至5月31日低見3564點，走勢才見回順，並於7月31日高見4688點，升勢才告一段落。於1月27日和和7月31日分別高見4825和4688點，形成「雙頂」。

由於4825點較高，以此作為「潛在跌幅」的一端參考；而「頸線」則以2023年5月31日低見3564點劃出水平線，故此「潛在跌幅」為兩者差距，達到26%。若由「頸線」計起，最壞情況處於2650點水平；不過也應留意從高位落到「頸線」已累積26%跌幅，所以就股指而言落到「頸線」才視為跌勢確立再部署離場的做法值得相榷，理應在更早前便要安排撤退。自8月1日起下跌後，科指落到2024年1月22日低見2994點，歷時超過五個半月。雖然低位未到2650點水平，但考慮到「頸線」於3564點計起，跌至2944點差距也近16%，對指數而言也不算少，更何況若由4688點計起，約五個半月累跌已超過36%，配合當時有利好消息加持下回升，所以「博撈底」也屬不俗時機。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。