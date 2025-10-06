內房行業 　「金九銀十」風光難再｜伍禮賢

內地四大一線城市早前相繼推出樓市鬆綁政策，包括北京、上海、深圳、廣州放寬限購、限售，並加碼購房補貼與促銷活動，意在激活住房消費、穩定房地產市場，而外界亦關注內地一連串支持樓市的措施能否讓傳統的「金九銀十」行情重現。



而從數據上來看，「金九銀十」已經過半，但「金九」似乎成色不足。雖然部分推出刺激政策的一線城市，在新政落地後有不俗表現，例如新政落地後首周深圳二手房市場錄得量較政策出台前一周增長19.9%，但整體全國範圍而言，復甦力度不算明顯。根據中國指數研究院數據，九月份中國百城新建住宅均價按月微升不足0.1%，但升幅較八月升幅收窄，按年則漲2.7%；而二手住宅均價按月跌0.7%，續41個月按月下跌，按年跌幅達7.4%。

揀內房物管宜聚焦行業龍頭

因此，內地樓市現時或處於個別發展的階段。雖然內地支持樓市止跌的目標明確，惟現時估計內地樓市是否將整體進入強勢復甦期似乎暫時言之尚早，投資者在內房物管相關板塊選股時，宜聚焦行業龍頭及基面因素良好的標的，這比借消息面而選擇作投機性買賣的策略或更為理想。

筆者相信一些龍頭國企內房商本身具備相對穩健的基本因素，因為國有內房可憑借其背景，較易向國有銀行獲取貸款或融資，基本上可以排除出現資金鏈斷裂的風險。而在土地儲備方面，國企內房的拿地能力相對較佳，多數龍頭國企集中於一線及二線城市拿地，並可通過發展優質地段的土地來達至資產組合升值。同時，在市場信心偏向淡靜之際，買家的取態一般都會傾向選擇口碑或實力較佳的開發商，因為相信其具備穩定交付能力，而國有內房的品牌實力及交付能力強，料可成為吸引買家的主要驅動因素。

稱中海外資產負債表處合理水平

行業之中，筆者相對看好中國海外發展（0688）。公司多年來派息穩定，資產負債表處合理水平，融資成本較中小型同業低，同時公司聚焦一城市，擁有豐富可售資源，拿地在一、二線城市佔比約80%，預期公司在第四季銷售將會加速。中長期而言，內地持續推進城市更新行動，各重點一二線城市加力實施城中村和危舊房改造，將進一步帶動樓市增量需求。

財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

