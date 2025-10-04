「雙頂」「三頂」異同比較　道出哪種形態較凶險｜聶振邦

繼上回談到「圖表形態」的一種反轉利淡形態「雙頂」，今日講解其延伸的利淡形態，名為「三頂」。若「雙頂」可想像為兩個希臘字母Lambda大寫「Λ」並列，「三頂」便是三個「Λ」並列。與「雙頂」出現情況相同，於股指或個股上揚一段日子 (通常不少於兩周) 後，正是期內買方動力佔優。然而，強勢一方總有力竭之時，賣方反攻令股指或個股回落，走勢的頂部便形成。「三頂」顧名思義有三個頂部，意味著賣方反攻多達三次，反映買方優勢要在較長時間才被耗盡。



雙頂、三頂價量表現不同

就著股指或個股上揚之時，配合成交量（股數）或成交額（金額）有三種情況，分別是價量齊升、價升量平，以及價升量縮。而對應「雙頂」和「三頂」，前者較多見於價升量平和價升量縮；後者則多見於價量齊升和價升量平。事實上，於股指或個股上揚時產生的成交量或成交額，「進場的量」應較「離場的量」為多，也可簡單理解為出現「淨進場量」。故此上述在量的變化三種情況，相對「淨進場量」是在減少，「價量齊升」為「淨進場量」較多；「價升量縮」為「淨進場量」較少。

頂部下移確認買方動力減

「三頂」相比「雙頂」是買賣雙方出現較長拉鋸日子，賣方出招後兩度被買方瓦解，最終第三次出擊才正真奪回主導權。而「淨進場量」多寡，正好反映買方動力是強是弱，誠然在好淡爭持的角力中，無疑是買賣雙方在打消耗戰，若於股指或個股上揚一段日子後，買方動力仍較充裕，賣方反攻次數也要較多，方能取得最終勝利。這原理代表於「雙頂」和「三頂」之外，存在「四頂」或以上的可能性；但若非市場上不斷出現利好消息，買方動力會漸見減弱，形成一頂低於前一頂的走勢。

潛在跌幅也可應用博撈底

倘若不是三個頂部處於相若水平，頂與頂之間產生的倒掛尖峰，也傾向高低不齊，「頂線」和「頸線」均不能劃出水平線，於衡量「潛在跌幅」時會困難。有見及此，與「雙頂」的做法類近，傾向以較高的一頂劃出橫線，以及在較低的倒掛尖峰劃出平行線作為「頸線」，以兩線之間的距離作「潛在跌幅」參考。另想指出「潛在跌幅」的應用，實則是用於評估何時適合「博撈底」；而真正視作「沽貨訊號」，應是「跌破頸線」便要行動。但考慮到兩個倒掛尖峰未必在同一高度，保守做法是以較高的倒掛尖峰劃出水平線 (頸線)。

最後要指出由於「三頂」較「雙頂」形成的日子較長，因此當股指或個股的跌勢確立後，下行日子一般亦較「雙頂」為長，代表「三頂」出現並見股指或個股跌破「頸線」，應果斷離場，以及不能心急「博撈底」。若見「價跌量增」，屬於跌勢偏急，最終跌幅較大可能超過上述的「潛在跌幅」參考。那時便要等待「價跌量平」或「價跌量縮」出現，才存在「博撈底」的條件。考慮到「雙頂」和「三頂」的個案研究相似，認為沒有必要提供案例解說，若有意自行研究，則可參考2021年初至2024年初協鑫科技（3800）的股價走勢。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

