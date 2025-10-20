日圓再逼5算　想唱Yen返鄉下？　等埋呢場日本國會大戲！

日本自民黨在月初舉行總裁選舉，最終高市早苗在次輪選舉勝出。由於自民黨為國會第一大黨，加上有盟友公明黨支持。本來自言視戴卓爾夫人為偶象的高市早苗，拜相可是說坐定粒六。可是最終公明黨宣布退出執政聯盟，促使高市早苗登上相位寶座出現變數。不過最新消息是自民黨，有機會與日本維新會結盟，高市早苗出任首相機會又再度回升。



假若日後高市早苗擔任首相，市場人士須多加留意，她會否與美國總統特朗普般，對央行的貨幣政策不時作出評論，導致外界對央行獨立性受到質疑。

2025年10月10日，日本東京，圖為高市早苗在與公明黨黨魁（不在圖中）會面後面見傳媒。（Reuters）

整體而言，外界對高市早苗印象正面，近期日股企穩47000點。原因之一在於市場人士預期，他日高市早苗正式執政，將會延續昔日安倍晉三的「三支箭」經濟策略，即寬鬆的貨幣政策﹑擴大財政支出，以及推動結構性改革，成為外界炒作「高市交易」的藉口。

深諳安倍經濟學 安倍晉三最佳繼任人

市場人士的憧憬是有根據，高市早苗可以說是安倍晉三的忠實支持者，同時深受對方栽培。在安倍晉三第二度擔任首相﹑長達近8年的執政期內，高市早苗多年擔任內閣成員。先後出任內務大臣，以及經濟安全保障大臣，反映出她獲得安倍晉三的信任。

日本前首相安倍晉三。（Getty）

高市早苗當選自民黨總裁後的首次發言，更讓外界深信她是安倍經濟學的繼任人。她表示要需要迅速採取措施應對通脹﹑需迅速支持弱勢的中小企業，以助力工資增長。另一種政策選項，是增加對地方政府補貼。有關內容，其實與安倍晉三提倡的財政及貨幣政大致相同。

其中在貨幣政策取態上，延續了安倍晉三於2012年底，再次拜相以來的寬鬆貨幣政策。被視為「鴿派」的高市早苗當選後，指出央行利率決策必須與政府目標一致。她指出近期當地通脹，主要是由原材料成本上漲推動，而非強勁的需求帶動，認為應努力實現由強勁需求驅動的通脹，至於具體貨幣政策手段，屬於日本央行的管轄範圍，但央行任何決策都必須與政府的經濟政策一致。

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

顧問發功 本月日本央行難重啟加息

事實上在過去2年，擔任高市早苗顧問的本田悅朗，正是「安倍經濟學」的主要設計者之一。本田悅朗早前接受《彭博》訪問時指出，高市早苗希望日本央行就加息一事能慎重推進。本田悅朗明言，不希望具體指出何時為最佳加息時機，又指出央行加息時機，將取決於宏觀經濟環境，認為在當前環境下，央行於今年12月加息應該問題不大。

由於高市早苗一直未有指出，日本央行應該何時再度加息，今次本田悅朗似乎希望「進諫」又或者「試水溫」，推遲日本央行加息時間表。

隨著高市早苗當選，以及本田悅朗訪問刊登後，外界基本上已預期，日本央行在本月的議息會議決定按兵不動。在自民黨總裁選舉前夕，市場人士預期日本央行在月底，重啟加息的機會率為68%。不過目前市場人士普遍預期，屆時日本央行不加息機會相當高。

日本旅遊・日本自由行・日本地標・日本經濟・日本景點・京都・清水寺：圖為2023年3月30日，一群遊客走在日本京都清水寺附近的街道上。（Reuters）

雖然高市早苗本身為貨幣政策「鴿派」，並且被視為「安倍經濟學」最佳繼承人，但是高市早苗身處的經濟環境，與安倍晉三在2012年底重新拜相後的環境已大為不同。最明顯的分別在於日圓匯價及當地通脹水平，而日圓強弱與當地通脹走勢是息息相關，這促使高市早苗未必可以完全落實寬鬆貨幣政策。

日本央行推行寬鬆貨幣政策多年，日圓已大幅貶值。（Reuters）

圓匯大貶 鴿派貨幣政策難全面推行

為打破長年通縮狀況，安信晉三第二度擔任首相後，在2013年4月，任命黑田東彥為新任日本央行行長，推出量化及質化貨幣寬鬆政策，希望透過超低利率政策，以及在市場上購入國債等資產向市場注入資金，以刺激經濟增長，並且結束通縮環境。相關政策實施逾10年後，導致日圓匯價及當地通脹水平，出現明顯變化。

翻查資料顯示，於2013年1月初時，日圓兌1美元為91.72，即每百日圓兌港元約為8.5。通脹數據方面，除卻於2014年4月，將消費稅提高至8%等因素影響，當地通脹基本上長期低於1%。可是前面提及的兩項數據，近年已出現明顯變化。

俄烏戰爭：Rescuers work at the site of a building damaged by a Russian missile strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine March 25, 2024.（REUTERS）

匯率方面，近期日圓兌1美元為150左右，即每百日圓兌港元約5.2。通脹方面，隨著俄羅斯自2022年2月入侵烏克蘭，多個國家隨即宣布制裁俄羅斯，並且大幅減少從俄羅斯購入燃油等資源，對高度依賴資源入口的日本帶來衝擊。當地通脹自2022年4月起，基本上已超過2%，個別月份按年升幅更超過4%，遠高於日本央行設定的2%通脹目標。出現有關情況，既因為地緣政局緊張，推高天然資源價格。另一方面日圓大幅貶值，引致輸入型通脹，亦是通脹高企的原因，因此外界原來是預期，日本央行會在本月議息會議重啟加息。

岡三證券首席經濟學家﹑前日本央行官員中山興指出，從金融和經濟數據來看，10月加息幾乎完全有理有據，但最大的障礙在於政治因素。

日圓貶值導致日本通脹明顯升溫。（VCG）

就算本田悅朗本身，亦對日圓匯率走勢相當關注。他指出日圓貶值，促使央行更難判斷是否要加息，又指出縱使日圓貶值，可以支持日本經濟，但是過度貶值或導致物價高企。他又指出若日圓兌1美元跌穿150水平，就會過度貶值。

日本央行前官員門間一夫表示，市場對日圓的看淡情緒日益升温，這反而可能促使央行在月底宣佈加息。雖然長植田和男因擔憂美國經濟前景，對過快加息持謹慎態度。但如果日圓持續貶值，這種觀點可能會發生改變。同時指出政府是日圓貶值最大受害者。由於日圓貶值，會通過推高進口成本加劇通脹，進而損害執政黨的支持率，並且補充說若日圓貶值速度加快，高市早苗或許會同意盡快加息。

2024年7月，日本央行行長植田和男在發布新鈔的活動中發表講話。（Reuters）

高市早苗任首相 央行將陷兩難

同時高市早苗的鴿派取態，讓日本央行面臨兩難。植田和男自2023年4月出任行長以來，一直落實貨幣政策正常化，包括縮減買債規模並且宣布加息。將當地利率由負數逐步調整至0.5厘，不過加息行動，卻引發高市早苗的批評，直言央行加息行動愚蠢。

《彭博》日前的報道更指出，植田和男原計劃在10月底再次加息，若他堅持有關舉動或許會激怒高市早苗，促使新首相未來對日本央行決策，施加更大影響力。但是植田和男推遲加息，則有機會導致日圓進一步走弱。報道又指出植田和男可能會發現，其任期往後發展，關鍵不僅在於他能提高多少利率，還在於能否維持央行獨立性邊界。

日圓・日本經濟・日本紙幣・日元：圖為2022年11月21日日本東京舉行的關於計劃在2024年推出新鈔的媒體活動中，日本國立印刷局一個廠房展示日圓紙幣的樣本。（Reuters）

報道亦引述，日本生命基礎研究所首席經濟學家上野剛志指出，植田和男任期的前半段表現相當出色，多項決策例如取消利率曲線控制﹑縮減買債規模，以及計劃出售由日本央行持有的交易所買賣基金（ETF），均未有受到政府官員干預。不過隨著高市早苗有機會成為首相，植田和男將會面臨更艱鉅的挑戰。

他又指出，若日本央行每次考慮調整政策時，高市早苗均有意干預，將會令到日本央行相當頭痛。

長債息高企 限制財政擴張措施

在貨幣政策上，高市早苗似乎希望保持鴿派取態，至於財政政策上，能否推出較具刺激性的措施？相信有不少限制。因此外界希望新政府有較高財政紀律。原因之一是政府債務膨脹問題，另一個原因是長年期債息攀升，令到政府利息支出大增。

在2013年，日本政府債務佔本地生產總值比例為229.5%，至2020年時達到258.4%。，雖然近年已回落，但是在2024年時仍高達236.7%。長年期債息方面，30年期國債孳息率約為3.1厘，40年期國債孳息率約為3.4厘。由於大部份長年期國債，由日本國內金融機構持有。債息上揚反映出債價向下，並且導致有關金融機構，因持有國債而錄得巨額賬面值虧損。

野村證券首席策略師指出，高市政府在黨內外政治根基較脆弱，因此推行再通脹政策空間有限，現時要觀察高市早苗，會否視控制通脹為優先，而限制日圓貶值或支持央行加息，這是至關重要。同時指出，一個關鍵問題在於，高市早苗能夠在多大程度上，闡明政策與結構性改革的具體方案，這在安倍經濟學時期從未完全做到。