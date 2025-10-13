四中全會召開在即　三大主題具發展潛力｜伍禮賢

內地將於本月20日開始召開四中全會，外界早前預期是次會議官方將會為「十五五」規劃作出定調，相信會議將對於未來五年內地投資市場的走向起關鍵性作用。哪些領域具受惠潛力？筆者認為不妨留意以下行業板塊。



硬件科技

現時人工智能發展日益進步，加上環球地緣政治因素複雜，各國又力爭在相關範疇成為領頭羊，相信硬件科技會繼續成為內地重點的發展項目。以晶片產業為例，近期內地大型科技企業紛紛加大在人工智能晶片的研發，務求實現內地本土廠商代工製造的目標。

內地近年持續發展新能源汽車。

另外，筆者亦看好新能源車核心零部件板塊，內地企業在包括電池技術、電驅系統、智能座艙與自動駕駛等領域均處於全球領先的水平，相信即使下遊車企在汽車銷售市場存在激烈的競爭環境，零部件供應商只要具備研發實力，仍然有力維持自身優勢。

機械人及自動化主題

近月內地國務院發佈關於深入實施「人工智能+」行動的意見，提出未來人工智能領域三步走，從現在到2035年，逐步實現社會全面步入智慧經濟和智慧社會發展新階段。此外，工信部亦表示，正在研究出台「人工智慧+製造」專項行動實施方案，以推動人工智慧產業高質量發展，加快高水準賦能新型工業化。

深圳有多個機械人產業園，圖為深圳機械人谷的智園產業園。（網上圖片）

筆者認為，目前人工智能處於高速增長賽道，同時全球不同國家均希望在此領域建立領先優勢，而內地對行業扶持的體制優勢，密集的利好政策有望為行業未來發展注入充足動力。

綠色與新能源產業

國家主席習近平早前在聯合國氣候變化峰會上宣佈，中國將力爭在2035年把全經濟範圍溫室氣體淨排放量比峰值下降7%至10%的目標，當中風力發電和太陽能發電總裝機容量達到2020年的6倍以上、力爭達到36億千瓦。內地減低溫室氣體排放的目標明確，預期綠色與新能源產業的重要性不言而喻，相信內地本土的需求將支持相關產業的發展。

2024年10月17日拍攝的日喀則市薩迦縣的風力發電機組。（新華社）

另外，歐洲屬內地綠色與新能源產業的主要出口市場，當地的減碳目標及綠色能源政策取態進取，特別是自從俄烏戰爭爆發後，促使歐洲多國加速綠色能源轉型步伐，其中歐盟推出「REPowerEU計畫」以減少對傳統能源的依賴，並透過增加再生能源，來達成氣候中和目標。筆者相信，歐洲能源轉型主題可繼續令內地綠色與新能源產業受惠。

筆者看好上述三大主題在中長線具備增長或發展空間，即使環球地緣政經環境變幻難料，但相關板塊仍可為投資組合帶來可持續性增長機遇。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。