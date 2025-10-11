識別「圓形底」還看價量變化　教你如何防範震倉｜聶振邦

當股指或個股下行一段日子，當時代表賣方動力持續佔優，不過這種優勢隨著時間推移而耗損，買方反攻並取得成功只是遲或早的問題。若見強勢反攻，股指或個股走勢出現「V」形，其次是「U」形，繼而是「雙底」，之後才是「三底」。至於超過三底，顯然不是強勢反攻，而是出現好淡爭持，賣方雖已佔優一段日子，但於買方反攻時卻未見全然失勢，期內買方與賣方出現優勢交替的拉鋸局面，於是見股指或個股不斷上下擺動，正是今次探討的「圖表形態」基礎。



圓底形成伴隨好淡爭持

此乃「圓形底 / 碟形底」，是一種反轉利好形態，整個形態描述是股指或個股下行一段日子（通常不少於兩周）後，買賣雙方見好淡爭持，出現低位徘徊的勢態，拉鋸多時後最終買方獲勝，繼而股指或個股便扶搖直上，出現一波升浪。整個形態呈現弧形，所以稱為「圓形底」。另也有指好淡爭持或會維持一段日子，令弧形較寬，故此也有稱為「碟形底」。至於升浪的時長或升幅的多少，一般取決於之前拉鋸日子有多長，時間越長，證明賣方動力有很大耗損。

悶局守候交投變得淡靜

屆時買方發力賣方便難以抗衡，買方優勢能維持較長時間，亦較大可能令整個升浪錄得較大升幅。故此當「圓形底 / 碟形底」出現，投資者有較充裕的入市時間。另就價量分析，股指或個股下跌時傾向是「價跌量縮」。之後買賣雙方拉鋸時則是「價平量少」或「價平量縮」，原因是當時股指或個股予人乏缺方向之感，日子久了，普遍投資者不願在此「悶局」中守候，令交投變得淡靜。及至買方漸見佔優，投資者的入市意欲增加，便見「價量齊升」，股指或個股將展開一波升浪。

賣方反擊引發碟柄出現

因此「圓形底 / 碟形底」的入市時點較重要，要是無意守候時間偏長，又不介意在略高的位置進場，可待見「價量齊升」後才出手。不過這樣入市絕非萬無一失，「圓形底 / 碟形底」可能出現「碟柄」情況。「碟柄」是指買方突破好淡爭持格局後，於升浪開始不久，忽然再度遇上賣方反擊，再度出現好淡爭持的情況。「碟柄」出現未有破壞升浪，始終買方依然有力取回優勢。對於「碟柄」出現，市場上亦有另一看法，就是已建好倉的大戶，為了進一步收貨，施展震倉的伎倆。

持貨能力較低或對後市信心不足的散戶，傾向在當時離場，正中大戶下懷。待大戶收貨完成，股指或個股便會重拾升軌。散戶為防被騙走持貨，應留意當時的成交金額或成交量情況。由於大戶在積極加倉，因此在股指或個股走勢反覆之時，「量」也在持續增加，會見「價平量增」或「價跌量增」的形勢。這兩種形勢出現均值得散戶繼續持貨，畢竟大戶震倉不會持久，要令股指或個股下跌，大戶必須釋出持貨，那時大戶也會擔心有散戶接貨，屆時便得不償失。有關「圓形底 / 碟形底」的個案分享，下回再續。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

