「圓形底」確立需時長　利好解讀可靠性高｜聶振邦

上回研習的「圖表形態」為「圓形底 / 碟形底」，是反轉利好形態之一，典型是股指或個股下行一段日子（通常不少於兩周）後於低位整固，於買賣雙方角力中買方勝出，緊接股指或個股便見回升，形成升浪。不妨參考快手－W (1024) 的個案，於2023年11月21日高見62.25元，為同年10月18日以來最高，之後股價下行，至2024年1月17日收報43.10元，跌破45元收市，是2022年11月11日以來首度出現，事隔超過一年零兩個月。至於由62.25元計起，歷時雖不足兩個月，跌幅卻逾三成。



績優難敵市差拖累

同期恒指則累跌近2,800點 (18057點 → 15276點)，跌幅也有15.4%，超過一成半可見當時港股整體投資情緒很差，上述快手見大跌幅是跟隨大市表現使然，與基本面質素相關性低。事實上，於2023年11月21日收市後快手公佈2023年第三季業績，截至2023年9月底的股東應佔溢利約21.81億元 (人民幣，下同)，較2022年同期虧損約27.13億元，連續兩個季度扭虧 (2023年亦是集團成立以來首個年度錄得盈利)，表現令人鼓舞。當日股價卻見單日轉向，由升轉跌，同日恒指走勢亦是如此，所以快手股價表現受大市拖累，有尋可跡。

市差跑贏恒指吸睛

恒指於2024年1月22日低見14794點，較2009年5月以來低位14597點（見於2022年10月31日）相距不足200點，當日收報14961點，為2022年11月1日以來惟一收低於15000點的日子，翌日起經已重上15000點之上收市。快手則要到2月5日低見38.4元後才止跌，較恒指遲了接近半個月才見底。值得留意當日股價倒升收市，為1月11日以來首度出現。之後走勢繼續回順，於2月15日收報44.15元，為1月17日以來第二度收高於44元，「圓形底 / 碟形底」有望成形。

圓底完成伴隨量增

2024年2月16日上午收報44.95元，較1月17日以來最高收報44.65元（見於1月24日）還要高，下午升幅進一步擴大，開市約1.5小時已升至45.5元，並於2月14至16日出現「價量齊升」，確認當時見「圓形底 / 碟形底」，屬利好後市訊號出現。若以45元水平作為此形態的起點，相對2月5日低見38.4元，相距6.6元，以此作潛在升幅參考，目標價便是51.6元。從股價昔日表現來看，目標價處於2024年1月初位置，從2023年12月22日至2024年1月4日股價橫行，可理解為現時的阻力位。

故此目標價51.6元並非單純的運算結果，是有昔日股價阻力位的參考依據，而投資者若於45元水平進場，潛在升幅接近15%，配合2024年1月下旬起恆指走勢漸見回順，港股投資氣氛逐漸改善，快手有望在一個月內便到達目標價，證明當時進場合適。即或後來不久出現「碟柄」，買賣雙方又見好淡爭持，只要不是連續兩天收低於42.75元 (就是45元回調5%)，仍能維持「圓形底 / 碟形底」出現看好後市的結論；否則才看升幅已被破壞。一般來說，今次解說形態往往要較長時間才會形成，傾向歷時一個月或以上，是較可靠的利好形態參考。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

