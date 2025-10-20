收息一族的投資規劃　要懂得三大訣竅｜伍禮賢

近期匯豐控股（0005）私有化恒生銀行（0011）的消息，令相關股份的走勢表現出一定波動性。銀行是百業之母，亦是眾多本地散戶的熱門收息來源之一。筆者對本地銀行持有正面的看法，本地資本市場表現強勁，以及房地產市場初步出現復甦趨勢，均成為對本地銀行業帶來支持的利好因素。



但如果投資者對銀行業短期的波動有所顧慮，又或者擔心美國地區性銀行流動性危機再現會影響本地銀行股股價，那麼還有什麼策略可以部署收息以及降低投資的波動性？筆者認為市場挑戰永遠存在，關鍵是投資者應該更為主動管理自己的收息投資組合，盡可能降低面臨的潛在風險，以下是筆者對於管理收息組合的見解。

豐富投資組合板塊

除了傳統的金融收息板塊外，部份電訊、商業信託、公用事業等板塊的企業一般都具備穩健的業務及現金流，派息往績亦保持穩定。另外，高息房地產信託基金更是有盈利就需要分派股息予投資者，所以把資金分散配置在相關的行業板塊，便有助確保投資組合可以定期收息，降低組合過於集中的風險。

利用高息ETF平衡風險

港股市場近年有不少主打收息的交易所買賣基金（ETF）供投資者選擇，這些ETF通過持有多隻高息股票、債券或其他固定收益工具，使投資者可以相對較低的入場費，同一時間配置多個投資標的，以助降低組合的波動性。由於ETF的投資組合由基金經理根據市場變化、指數成分更新等因素，對ETF所持有的資產進行再平衡或替換，投資者基本上不用擔心因持有單一股票而其突然取消派發股息所衍生的風險。

定期檢視與調整組合

投資者亦應定期檢視自身的收息組合，例如每半年或一年檢視一次持倉企業的業績與派息政策及表現，留意宏觀政策變化（例如息口變動、市場走勢）所引伸的影響。若某家企業停止派息或業績惡化，則應考慮更換或調整組合的結構。

筆者認為，收息組合不只是單純聚焦於高息的投資標的，更重要的是投資者可以構建一個「可持續派息」的投資組合，即是持倉企業具備穩定現金流及良好基本面，使得投資組合的風險得以分散，才是長期收息的關鍵。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

