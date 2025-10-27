踏入秋冬季氣溫下降　受惠板塊值得關注｜伍禮賢

近期開始踏入秋冬季節，氣温下降體感明顯。不少市場上的「聰明錢」都會關注一些與季節性轉換、或者處於業績旺季的板塊尋寶。那現時投資者應該如何從季節性消費層面著手，找尋有望受惠的投資板塊?筆者認為以下板塊可值得留意。



環保・環境污染・發電・熱力發電廠・熱電廠・綠色轉型・新能源・煤炭・火力發電：2012年2月23日，河內煤炭港口，一名工人在貨車上鏟煤。（Reuters）

(一) 煤炭或能源板塊

內地北方地區提前啟動供暖系統，令電廠對煤炭的消耗量有所增加。據內地市場數據顯示，煤炭日耗已達過去五年同期最高水平，港口煤價亦明顯上漲。例如，黑龍江多個地區出現雨雪天氣。根據黑龍江省氣象部門的預計，省內部分地區的氣温會在本輪雨雪過後降至0℃以下，省內多地提前啟動供暖，以應對低溫天氣，市場相關需求或有利煤炭或能源板塊在季內繼續受到支持。

火鍋示意圖。（視覺中國）

(二) 火鍋食品或餐飲

隨著氣溫逐漸下降，冬季消費旺季悄然展開，火鍋成為最受歡迎的餐飲選擇之一。從火鍋連鎖品牌到食材供應鏈，整條火鍋產業鏈在寒冬中有能力吸引龐大的消費動力，也為投資者提供了季節性佈局的良機。

冬季天氣寒冷，吸引消費者傾向選擇熱食與多人共享型餐飲，無論是家庭聚餐、朋友聚會或公司團建活動，火鍋自然成為首選。受惠於餐飲需求受到支持，加上冷鏈物流與預製食品技術趨向成熟，使火鍋食品能快速覆蓋各地市場，從而有望利好火鍋食品與餐飲有關板塊的短期走勢。

內地羽絨品牌波司登與Jean Paul Gaultier的Collaboration。（BOF）

(三) 保暖服裝

市場對保暖衣物的需求亦會因為冬季氣溫偏低而上升，羽絨、禦寒外套、發熱衣等功能性服飾自然成為消費者的選購目標。不少品牌為求提升產品的價值，進一步把產品的功能性與時尚性進行融合，特別是消費者現時已不會再只一味追求「保暖」，因為當冬季過後，產品的實用性可能會大大降低，所以消費者會更為重視服裝的設計與多方面應用元素。

有見及此，不少生產商均會把防水、吸汗速乾、抗異味、輕量化與智能溫控技術注入產品之中，並以此作為商品的賣點，打造兼具功能與美感的冬季服飾。例如，部分高端品牌推出可調節溫度的智能外套，或採用環保羽絨與可再生材質，迎合綠色消費趨勢。

上述板塊的實質性需求會因應天氣轉冷而得到一定的支持，如果投資者有意在短期內為資金進行季節性部署，不妨可以多加留意。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

