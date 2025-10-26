領導力本質︰優質提問，勝過發號施令｜知薇

最近，知薇在會議室目睹了一個關於領導力的典型案例。團隊就活動記錄的標準爭論不休：「究竟應該記錄來訪者結束訪談的時間，還是離開會場的時間？」兩個時間點之間存在間隙，各方都堅持自己的觀點。

眼見討論陷入僵局，領導提出了一個問題：「我們做這個記錄的根本目的是什麼？」

瞬間，會議室安靜了下來。大家意識到，如果目的是評估訪談質量，就該記錄結束時間；如果關注會場狀態，則應記錄離開時間；倘若兩方面都需掌握，那麼兩個數據都不可或缺。一旦明確了「為什麼」，「怎麼做」便迎刃而解。

知薇聯想到SpaceX創立之初，面對高昂的發射成本，Elon Musk並未遵循行業慣例。他運用第一性原理追問本質，結果發現火箭原材料的成本僅佔總費用的2%左右，關鍵問題在於「一次性使用」的模式。這一洞察最終催生了可回收火箭的革命。如今，火箭的成功回收不僅極大降低了成本，更驗證了從本質出發解決複雜問題的巨大力量。

在依賴直覺的金融界，Ray Dalio同樣運用第一性原理，堅信市場如同自然系統，由深層的因果規律驅動。他不斷追問：「驅動經濟循環的不變原理是什麼？」通過將經濟解構為生產率、債務週期等基本要素，他重建了一套基於永恆普適原則的系統化決策模型，使投資決策得以擺脫情緒干擾，建立在客觀規律之上，這便是其名作《原則》的核心。

這些經典案例無不彰顯第一性原理思維的威力——即拋開表象，直擊本質。

文章開頭的案例，也展現了第一性原理在領導力中的精髓：不直接提供解決方案，而是通過提問引領團隊回歸問題的本質。

知薇發現，真正具備領導力的人，往往不直接給出方向與答案，他們更善於提出優質的問題。這類問題通常具備以下特徵：

直指核心目的：「為什麼要做這件事？」「真正要解決的核心問題是什麼？」

挑戰固有假設：「這個流程真的必要嗎？」「這個現狀真的合理嗎？」

連接基本規律：「受眾最根本的需求是什麼？」「決策應基於什麼根本原則？」

要成為這樣善於提問、能提好問題的領導者，可以遵循以下路徑：

首先，營造心理安全的環境。為團隊創造一個可以安心質疑基礎假設的氛圍，讓每一個看似簡單、基礎甚至幼稚的問題都得到尊重。

其次，定期組織本質思考會議。暫時擱置現有方案，引導團隊專注討論：「拋開所有約束，理想的最優解是什麼？」

最後，固化回歸本質的習慣。隨著實踐深入，團隊會逐漸養成在遇到問題和分歧時，首先回歸「為什麼」的本能，從而自然推導出更適宜的「怎麼做」，在紛繁複雜的表象中找準方向。

真正的領導力，恰恰體現在那個能將團隊從細枝末節的爭論中拉回核心目的的關鍵提問上。正如開篇那位領導簡單的一句「我們做這個記錄的根本目的是什麼」，便化解了無謂的爭執，讓團隊重新聚焦於真正重要的本質之上。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。