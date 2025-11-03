「全運會」將揭幕　拆解體育股機遇｜伍禮賢

第十五屆全國運動會將於11月9日至21日舉行，並由廣東、香港、澳門三地首次聯合主辦，適逢大型運動賽事將至，料可以推動粵港澳三地全民運動熱潮，並可望帶動運動服飾與相關產品的銷售，而體育用品板塊的多元化發展策略，亦值得投資者多作了解。



本屆全運會共有34個正式競賽項目，部份項目如田徑、球類比賽、游泳、單車等更是熱門項目或民眾易於參與的運動。每逢大型賽事舉行期間，不少觀眾或支持者都會因應相關熱潮，從而選擇購入一些新的運動服飾或用品，從而使新的換購潮出現，利好體育用品板塊的銷售。

大型賽事牽動消費者購買意欲

事實上，內地體育用品品牌除了深耕運動相關範疇，亦早已積極採取多品牌戰略，通過收購其他市場的品牌或開拓副線，從而打造全球化發展。多品牌戰略有以下核心目的:

(一) 滿足多元化需求

透過把產品覆蓋至不同消費層面，有利集團品牌從高端到大眾市場，亦能滿足各類型消費者的多元化需求，利好內地體育用品品牌的營業表現。例如李寧（2331）透過聯名設計、融入潮流、科技與環保理念，吸引年輕、高端、重視休閒或時尚化產品的消費者關注。

(二) 成為各類運動的專業品牌

另一方面，有的品牌則透過業務均勻涵蓋運動、休閒、戶外、專業競技等不同範疇，推動旗下運動用品向專業化發展，使自身的品牌線變得更為完整，提升市場佔有率，例如安踏體育（2020）。集團有關策略亦有利分散單一品牌波動的風險，從而強化內地體育用品企業的品牌抗風險能力。

(三) 提升企業的全球知名度

在行業競爭日益激烈的情況下，企業透過收購海外品牌進軍外地市場，有助自身可迅速擴展國際業務版圖，提升品牌知名度與市場滲透率，安踏體育過去幾年亦在這領域取得不錯成績。此可借助既有品牌資源與渠道，共享研發、生產、供應鏈與管理資源，提升綜合效益。

「村超」來到第三屆，參賽隊伍由第一屆的20隊增加至108隊，涵蓋了榕江20個鄉鎮的村寨，各行各業也有，唯獨沒有職業球員。（石國威攝）

民眾對個人健康關注度日增

自2014年開始，內地首次將全民健身上升為國家戰略。而官方在2021年亦出台《全民健身計劃（2021—2025年）》，提出要深入實施健康中國戰略和全民健身國家戰略，反映出全民運動已成為內地政府長期重視的發展項目。隨著內地居民對健康愈見關注，加上民間體育活動普及，包括廣場舞、「村超」足球賽事、「村BA」籃球賽興起，相信相關內部需求對於體育用品板塊的中長線發展產生正面作用，投資者可多作關注。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

