「潛伏底」形態呈現如何　與「多底」的異同在哪兒？｜聶振邦

過去三周都是探討與「圖表形態」的「圓形底 / 碟形底」的相關形態，除了本身的原型，為反轉利好形態；亦看了其倒掛形態，名為「圓形頂 / 碟形頂」，屬於反轉利淡形態。今次講解的歸類為其延伸形態，名為「潛伏底」，又回到看反轉利好形態。其實之前看的利好形態：頭肩底、複式頭肩底、雙底、三底，以及圓形底 / 碟形底，都在展示股指或個股由跌轉升的過程，「潛伏底」也是如此。「潛伏底」於形態外觀而言，與「雙底」和「三底」相近，將之視為「多底」形態亦不為過。



長期拉鋸產生的形態

至於市場將「潛伏底」歸類為「圓形底 / 碟形底」的延伸形態，皆因此形態與後者有相似之處，就是當股指或個股下行一段日子後 (通常不少於兩周)，買賣雙方會經歷較長時間的拉鋸互動，最終買方才取得壓倒勝優勢，帶動股指或個股展開升浪。而在拉鋸互動期間，股指或個股會見窄幅上落，即在一個差距不大的範圍內上下擺動。不過「潛伏底」雖存在「多底」的可能性，在實際情況卻非完全相同，於早前探討的「雙底」和「三底」，底部是在近乎同一水平位置，構成存在「底線」的觀念。

嘉華國際潛伏底解說

因此「多底」也應有相同特徵，即多個底部處於近乎同一水平位置，這明顯是不大可能發生，在好淡爭持期間，賣方發力不能保持每次力度相若，有時股指或個股還未落到「底線」已見回升，所以「潛伏底」是指股指或個股在低位徘徊時，會見上下擺動的規律，但每次擺動的幅度卻可能存在差別，只能肯定升跌之時不會跨出波幅區間。以嘉華國際 （0173）為例，於2023年1月26、27日和2月2日均高見3元，股價漸見回落，跌浪歷時約十個月，至同年11月24和27日連續兩個交易日收低於2元後，股價見「上落市」格局。

留意潛伏底形態特徵

從2023年11月27日至2024年2月20日歷時近三個月，股價高位均低於2元，低位為1.81或1.8元，前者見於2023年12月5、6、13日，以及2024年1月22日，後者見於2024年1月17和18日。「上落市」維持近三個月，低位散落在2023年12月和2024年1月，證明賣方不時發力望重奪優勢，惟未見取得成功，這正是「潛伏底」形態特徵。經過長近三個月受制於2元後，最終在2024年2月21日收報2.02元，為2023年11月22日以來最高收市位 (另一次見於2023年11月23日)，擺脫好淡爭持多時的「悶局」。

截至2024年2月底，於2月28日高見2.11元，期內最高收市位見於2月27和29日的2.08元，後者為2023年11月16日以來最高；前者更是11月9日以來未嘗觸及的位置。由於之前的股價「潛伏期」長近三個月，而從2024年2月21日計起股價發力上揚僅約一周，故此推斷股價仍會上揚一段日子。最後跟大家作出補充，既然存在「潛伏底」，其倒掛形態「潛伏頂」又是否值得關注，實情是「潛伏底」常見；「潛伏頂」卻很少出現，理由是「多邊市」交投傾向較「上落市」活躍，所以當股指或個價在高水平見「上落市」難以維持，往往以「圓形頂 / 碟形頂」呈現較普遍，證明「潛伏頂」毋須在意。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

