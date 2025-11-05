積金評級：強積金首10個月人均賺逾4.4萬元　創歷史新高

積金評級數據顯示，強積金10月最後一周市場反彈，推動「積金評級指數所有基金表現指數」在十月微升0.25%，使強積金實現連續第六個月增長，創下自2009年以來最佳的前十個月表現，但仍較強積金在2017年1月至2018年1月期間創下的連續13個月增長的歷史紀錄短7個月。



10月人均僅賺810元

以絕對金額計算，10月的投資收益為39億元，相當於強積金人均810元，使得2025年至今的收益達到2,111億元，相當於人均賺44,035元，為年度收益的歷史最高紀錄。

儘管10月香港及中國股票錄得系統內最差的3.31%負回報，但該類別仍是2025年至今強積金表現最佳的資產類別，年初至今回報達32.74%，為自2009年以來最佳的前十個月漲幅。

計入供款後，強積金總資產在10月底連續第六個月創下歷史新高，約達15,370億元，為強積金系統有記錄以來的最高水平，較9月增加68.8億元，相當於強積金479萬名成員的平均賬戶結餘約為320,545元，較九月份增加約1,436元，年內增加51,213元。

中港股市為10月表現最差的投資類別

若強積金維持目前趨勢，預計系統在2025年底將錄得超過19%的增長，這將是強積金自2009年以來最佳的年度表現，並實現連續第三年正回報。強積金歷史上僅在另外兩個時期，始於2003年和2012年實現過連續三年正回報。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，若強積金維持其2025年目前的趨勢，系統可能在年底達到15,900億元的規模，累積2,530億港元的投資收益，並為強積金479萬名成員帶來平均330,800元的賬戶結餘。這些前所未有的數字，將是慶祝系統成立25週年的合適里程碑。

分散投資重要建議預設投資策略基金

他指出，儘管十月份出現虧損，香港及中國股票基金仍以32.74%的年初至今回報率領跑強積金年度表現，這遠高於其長期平均年度回報率。此外，美國股市有望錄得連續第三個日曆年正回報，然而根據歷史，連續第四年正回報並不常見。因此，雖然強積金2025年的業績為成員帶來了巨大的財富增長，但需要謹慎行事，因為隨著市場走高，風險也可能增大。

他重申分散投資的重要性，並提醒強積金成員，低收費、現成已分散投資的預設投資策略基金選項，對大多數強積金成員來說，仍然是一個極佳的投資和分散風險的選擇。