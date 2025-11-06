美股｜道指中段跌逾500點　納指挫2%　Tesla及Nvidia跌4%

受美國政府長期停擺、總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）關稅案判決的不確定性，以及科技股被質疑估值過高等影響，美股周四（11月6日）中段急跌，道指曾跌523點、納指挫2%，目前略有收窄。



圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間11月7日

【01:36】標指同挫逾1% Amazon挫2.5%

道指最新報46,876點，跌434點或0.92%；納指最新報23,079點，跌420點或1.79%；標普500指數現報6,723點，跌73點或1.08%。

其中，Tesla及人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia同跌4%、Amazon挫2.5%。蘋果公司（Apple）則漲0.71%。

NVIDIA：圖為2025年8月25日的插圖，顯示NVIDIA的標誌。（Reuters）

本港時間11月6日

【22:50】阿里巴巴ADR升逾2%

道指最新報47,154點，跌156點或0.33%；納指最新報23,400點，跌99點或0.42%；標普500指數現報6,777點，跌18點或0.27%。多隻熱門中概股上漲，其中百度ADR漲逾5%、阿里巴巴升逾2%。

【22:48】油價跌逾0.4%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶59.32美元，跌0.28美元或0.47%；倫敦布蘭特期油每桶報63.25美元，跌0.27美元或0.43%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報102,664.96美元、24小時內跌逾0.5%。