從EA私有化案例　看電玩遊戲業價值｜伍禮賢

近期電玩遊戲界被討論最多的話題，相信莫過於國際電玩遊戲巨企Electronic Arts（EA，中文譯名為美商藝電）被財團以約550億美元的作價提出收購，成為史上最大規模的全現金私有化交易之一，相關交易預計於2027財年第一季完成。外媒指出，有關財團由主權基金沙特阿拉伯公共投資基金、美國總統特朗普女婿庫什納旗下的投資公司Affinity Partners、私募基金銀湖資本等組成。當交易落實後，該股將被私有化，並退出美股交易市場。



究竟電玩遊戲商有何吸引力，能夠成為大型財團銳意併購的目標?

EA Sport旗下足球遊戲畫面。

EA於1980年代在美國成立，公司既有RPG類（角色扮演）、賽車類、射擊類遊戲，亦有發展生活模擬類遊戲，其中SimCity（模擬城市系列）及The Sims （模擬市民系列）則成功吸引一眾偏好靜態、優閒的玩家或女性玩家青睞，使其成為電玩界的巨頭。

EA亦在各大體育型遊戲坐擁大量的支持者，旗下的足球遊戲乃球壇家喻戶曉的名作，即使近年與曾經合作已久的國際足協分道揚鑣，仍然沒有減低其持續雄霸國際足球電玩界的影響力，筆者身邊有不少朋友每年仍然願意「課金」購入新版遊戲，在電玩遊戲中滿足擔任「領隊」或「球星」的心癮。

沙特政府早年入主英超球隊紐卡素。圖為早前英格蘭聯賽盃，以兩球擊敗熱刺。（Getty Images）

沙特政府近年積極推動經濟轉型

事實上，沙特阿拉伯近年積極進行經濟轉型發展，不僅大搞旅遊業，更願意在國際體育產業作大規模投資，其通過主權基金沙特阿拉伯公共投資基金，重金購入國際級球星到沙特職業聯賽效力，又入主英超球會紐卡素。如今夥拍私募投資公司聯手向EA提出收購，目的相信是進一步強化該國在國際體壇的影響力，務求以「體育旅遊」作為當地經濟轉型的一環。

資深玩家可能都知道，足球電玩領域的的護城河概念堅固，由多年前兩大遊戲商互有領先，到今天近乎大部份足球「粉絲」紛紛轉投EA Sports 的FC 足球系列旗下，其憑藉擁有大部份球會及球員的授權，大大提升遊戲的真實感，可見在一段時間內亦難有新的挑戰者可撼動其地位。

隨著EA將退出美股，成為私人控股公司。美股市場當中的遊戲股可謂「買少見少」。不過，其實不少在美國上市的大型龍頭科技股都有投資遊戲界或持有電玩公司的權益，包括有投資遊戲機晶片的巨頭Nvidia（英偉達，又譯為輝達）、AMD，以及電子遊戲機品牌Xbox、PlayStation的母公司微軟與索尼等，務求把AI人工智能的技術融入至電玩體驗之中，投資者可多作留意。

伍禮賢｜光大證券國際證券策略師

