「V形」反彈經常聽見　原來與「雙底」理解截然不同｜聶振邦

早前我們看了「圖表形態」的兩種反轉利好形態為「雙底」和「三底」，又探討了與之相近的「潛伏底」，今次跟大家講解的是坊間看為與「雙底」類近，但實則卻是不然的「V形 / V形底」。記得接近兩個月前講解「雙底」時，描述為「雙底」像是兩個「V」形的結合，並指出相對「雙底」和「頭肩底」，「V形 / V形底」是三種形態中最俐落的反彈。三種形態雖然都帶有從底位或底水平回升的意味，不過在實際的價量互動上，卻見不同，「雙底」和「頭肩底」傾向出現「背馳」。



形態前後價量變化解讀

這是指當股指或個股下行時，成交金額或成交量漸見減少，即「價跌量縮」。「V形 / V形底」卻於跌浪接近尾接時，見「價跌量增」，並出現市場形容為「終極一跌」的現象。於跌浪盡頭當日錄得大跌幅，異動下跌當日伴隨交投也異常活躍，於股指或個股表現相對錄得巨量成交額或成交量。究其原因既有投資者在恐慌性抛售，所以股指或個股於下行一段日子後仍見急挫；同時也有不少投資者認為股指或個股已處於異常吸引水平，所以大舉進場。沽壓耗盡配合買盤不斷湧現，故此形成「V」形反彈。

昔日恒指形態應用參考

「V形 / V形底」較具代表性可參考恒指在2022年3月的案例，於當中1月下旬升至逼近25000點後稍見回調，再於2月10日高見25050點，形成「雙頂」的利淡形態，繼而恒指一直走弱。跌至3月3日收報22467點，不足一個月較高位累跌已近2,600點，跌幅已超過一成，當時表現已令市場不少投資者感失望。不過隨著3月4日再跌逾560點，收報21905點，22000點關口已裂口方式跌破，令無數投資者感詫異。皆因自2017年3月至當日，只見2020年3月有兩個交易日失守收市而已，因此市場視為重要的心理關口。

心理關口未必屬支持位

然而，這個關口竟然不是有力的支持位，相反地原來如此脆弱輕易失守，讓人意識到當時港股要繼續尋底。另一被重視關口為20000點，同樣不堪一擊，於2022年3月7至11日僅「苦撐」一周，下個交易日 (3月14日) 恒指收報19531點，3月15日收報18415點，20000和19000點關口在短短兩日相繼失守，這兩天的大市成交金額分別約2,231億和2,862億元，罕見地連續兩日超過2,000億元，自2021年7月30日以來未嘗出現，反映當時投資者恐慌情緒已達極之高漲水平，不問價抛售港股的人不計其數。

從上述高位25050點，至2022年3月15日收報18415點，歷時僅約一個月，累跌超過6,600點，跌幅接近26.50%，已「股災」形容當時情況亦不為過。正因當時急挫配合異常大成交額，形成「終極一跌」造就了緊接見「V形 / V形底」反彈。於3月16日成交額突破3,000億元，實約3,098億元，恒指重上20000點收市，報20087點，反彈超過1,670點。之後五個交易日再升逾2,000點，截至3月23日收報22154點，21000和22000點關口接連上破，最終到4月4日高見22523點，上破22500點後，這個升逾4,100點的升浪才告結束。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

