美國感恩節將至　檢視四大消費主題｜伍禮賢

美國將於11月27日星期四迎來本年度的感恩節，市場積極關注感恩節後的首個星期五，即是「黑色星期五」的零售銷售情況，因為此通常可以折射出美國消費者的最新取向及消費口味與相關情況。受惠年底西方假期因素帶動下，投資者亦不妨在銷售旺季，關注北美消費主題概念。那麼這個概念包括哪些領域？筆者總結如下。



消費者在感恩節等主要節日前夕，購買禮物贈送予親友。（Reuters）

（一）零售板塊

適逢假日，不少美國當地的民眾都會進入「血拼」模式，選購心儀的商品作禮物或送禮之用。同時，美國各大零售商亦紛紛推出促銷活動，吸引消費者搶購節日商品。所以，作為節日消費主力的零售板塊勢必成為長假期期間的熱門標的。

（二）電商板塊

除了「黑色星期五」外，市場近年亦十分關注Cyber Monday（網路星期一）的相關情況。Cyber Monda是指在美國感恩節後的首個星期一，主要由線上零售商或平台所推出的折扣優惠活動，目標是吸引錯過「黑色星期五」優惠的消費者。事實上，受惠線上購物具備普及和方便的元素，不少國際品牌或電商平台更把目標擴展至海外客戶，例如在歐洲、澳紐等地市場的客戶亦會同樣受惠，以刺激各品牌或電商平台的銷售情況。

圖為2024年11月29日，美國消費者在加州一家沃爾瑪（Walmart）內購物。（Getty Images）

（三）物流及速遞板塊

因應消費熱潮所支持，以及網購訂單在假期期間上升，物流企業將迎來貨品送遞的高峰期，尤其在禮品寄送與退貨處理方面存在一定的需求。同時，由於美國家庭會在感恩節期間聚餐以慶祝節日，而包括火雞在內的各類食品更是必不可少。由於從生產線、零售點運送到消費者手中的運輸方式需高度依賴冷鏈物流與即時追蹤技術，故此對具備相關技術的物流企業帶來潛在機遇。

（四）金融科技板塊

節日消費高峰期意味著實體電子與線上支付交易量有望得到支持，例如信用卡品牌便可望受惠於大量消費者使用信用卡進行購物，同步利好手續費收入。部份移動支付商則因與電商平台整合，成為感恩節期間交易活躍的金融科技代表。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

