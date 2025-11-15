到底「V形」還是「延伸V形」較常見？原因何在？｜聶振邦

承接上回主題，今日續談「V形 / V形底」，為「圖表形態」的反轉利好形態之一，上次不想篇幅太長，未有談及股指或個股在底部轉角的形態，於陰陽燭圖，當時傾向見長陰燭（大陰燭、上影陰燭或上下影陰燭），表現出上次提到的「終極一跌」現象。值得留意常見下影線伴隨，皆因在日內賣方「火力全開」之時，如此強勢未必能延續至收市，於是買方看準賣方力竭一刻便發力反攻，令股指或個股顯著高走，較大可能出現收市位遠高於日內低位，形成較長的下影線。



再談恒指另一V形底案例

除了上次參考恒指於2022年3月15日的案例，早於2020年3月19日、2021年7月27日，以及2024年1月22日。其中在2020年3月19日和2021年7月27日的收市位和低位分別相距近570點和340點。而上次分享的2022年3月15日案例，差距近180點；2024年1月22日的則近170點。表面看來2022年3月15日的反彈較2024年1月22日的為大，不過就百分比而論，前者是0.98%，後者是1.13%。另想指出這個日內差距，與最終升幅沒有必然關係。上述兩次升幅，前者於2022年4月4日高見22523點，累升23.52%，後者截至2024年3月13日高見17214點，累升16.36%。

見V形底卻不宜對後市太樂觀

而2021年7月21日收市位和低位差距為1.36%，大於2022年3月15日和2022年1月22日的0.98%和1.13%，不過恒指於2021年8月11日高見26822點，累升僅8.38%。最終升幅多寡，與當時大市成交金額的關係更密切，所以就算能成功捕捉「V形 / V形底」的轉角入市機會，也不要對後續升勢過份樂觀。倘若未見「價量齊升」，潛在升幅或許遠較想象的為小。實則今次也想與大家探討延伸形態，名為「延伸V形 / 延伸V形底」。表面看來「V形反彈」於轉角後升勢見俐落，實際情況也不一定如此。

個股案例可看龍源電力

意思是「反彈」不久升勢見停滯，出現短暫「上落市」格局，原因不難理解，當時買方動力遭到賣方動力抗衡，見好淡爭持，這種拉鋸情況，視為出現「平台」，股指或個股那時經歷短時間的整固期後，買方成功奪回優勢，令股指或個股正真展開升浪。可參考龍源電力（0916）案例，於2023年8月14日至11月16日不時見股價在6.8元的高水平後回軟。跌勢直至2024年1月22日低見4.37元才結束，不足兩個月累跌近四成。繼而在1月23至25日見三連升，並於1月26日高見5.05元，從低位反彈逾一成半。

之後升勢受阻，於2024年1月23日至2月19日收市位介乎4.51至5.02元，差距約一成一，可見當時歷時接近一個月股價出現「上落市」格局，視為出現「平台」。隨著2月20日收報5.10元，收市位突破5.02元後，股價才真正展開升浪，至3月11日高見6.29元，不足三週累升超過23.3%，亦令股價創自2023年11月29日以來新高，相隔接近三個半月，成為典型的「延伸V形 / 延伸V形底」案例參考。事實上，買方動力於轉角底部奪回優勢後，賣方便不還擊，情況甚為罕見，故此「延伸V形 / 延伸V形底」出現的頻率，較「V形 / V形底」為多。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

