美股｜道指收市漲47點　Nvidia績前升2.85%　Alphabet升3%創新高

投資者關注Nvidia盤後公布季績，道指周三（11月19日）上揚，道指最多漲207點，其後曾轉跌186點，至收市升47點；納指最多曾漲388點或1.73%，至收市漲0.59%。另標指最多曾漲1.09%，至收市收窄至升0.38%。



圖為2025年7月30日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間11月20日

【05:18】納指收市漲0.59%

道指收市報46,138.77點，升47.03點或0.10%；納指收報22,564.23點，漲131.38點或0.59%；標普500指數收報6,642.16點，升24.84點或0.38%。

重磅科技股方面，將於收市後公布季績的Nvidia，日內最多曾漲3.58%，至收市仍升2.85%，每股收報186.52美元，為升幅最大道指成份股。Google母公司Alphabet股價漲3.00%，再創歷史新高。Tesla升0.70%、蘋果公司（Apple）升0.42%、Amazon漲0.06%；微軟則挫1.35%。

另外，比特幣（Bitcoin）投資大戶Strategy股價跌9.82%。

【05:14】中概股指數收跌1.54%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.54%。其中，阿里巴巴ADR跌0.48%。

2024年4月22日，德國漢諾威，圖為人們在博覽會期間，走過一個Google公司的標誌。（Reuters）

【05:01】油價跌逾2% Bitcoin續跌穿9萬美元

國際油價下跌，有報道指美國正重新推動結束俄烏衝突，並已起草和平框架，分析指俄羅斯石油出口可望增加。紐約原油期貨每桶收報59.44美元，跌1.30美元或2.14%。倫敦布蘭特期油收報63.51美元，跌1.38美元或2.13%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格繼續跌破9萬美元，最新報89,555.06美元、24小時內跌逾3%。

【05:00】美元指數重上100 現貨金價上揚

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上升，在匯市尾市收於100.22，升0.68%。其中，美元兌日圓最新報 156.97，升0.94%。

金價上升。現貨黃金每盎司最新報4,075.84美元，漲8.15美元或0.20%。

2025年9月10日，圖為加密貨幣比特幣（Bitcoin）的照片。（Reuters）

【04:25】恒指夜期收報25,820點 低水11點

恒指夜市期指收報25,820點，跌 2點，較恒指收市25,830點，低水11點，成交13,671張。

【02:02】納指漲1.73%後大幅收窄 Nvidia蘋果漲逾1%

道指最新報46,045點，跌46點或0.10%；納指最新報22,495點，升62點或0.28%；標普500指數現報6,630點，升12點或0.20%。重磅科技股表現不一，Nvidia現升1.96%、Apple漲1.29%；微軟則跌1.63%、Amazon挫1.20%%

【00:13】Bitcoin價格再次跌穿9萬美元

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報89,986.86美元、24小時內跌逾3%。

圖為2024年3月28日，2022年5月鏡頭拍到英偉達（Nvidia，又譯輝達，股票編號NVDA）在美國加州聖克拉拉（Santa Clara）公司總部的公司標誌。（Courtesy NVIDIA/Handout via REUTERS）

本港時間11月19日

【22:52】Nvidia漲近3% Tesla漲逾1%

道指最新報46,099點，升7點或0.02%；納指最新報22,648.點，升216點或0.96%；標普500指數現報6,656點，升39點或0.59%。

多隻重磅科技股回升，其中Nvidia現漲2.82%、Tesla升1.23%、Apple漲0.66%

【22:40】油價跌逾2.5%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶58.90美元，跌1.77美元或2.92%；倫敦布蘭特期油每桶報63.11美元，跌1.78美元或2.74%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報91,415.94美元、24小時內變化不大。