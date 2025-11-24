外圍波動　藥業股抗跌力將被放大｜伍禮賢

近期外圍市況波動，美股三大指數出現高位大幅回落，科技股成為跌市重災區。在兵荒馬亂之下，部分醫藥股表現抗跌，例如禮來公司（LLY.US）、默沙東（MRK.US）等股份基本不受跌市影響。



如果從基本面來看，今年第三季美股醫藥板塊財報整體呈現分化格局，雖然市場信心因應華府的醫藥政策而存在一定的戒心，惟部分大型藥企似乎對負面因素「免疫」，憑藉成熟產品與成本控制交出不俗的成績。例如，禮來公司的第三季純利為55.8億美元，按年上升近4倍，經調整每股盈利為7.02美元，亦好過市場預期的5.69美元。另一藥企默沙東的第三季業績亦為市場帶來驚喜，期內總銷售額按年上升4%至173億美元，經調整每股盈利為2.58美元，優於市場預期的2.35美元。這些市場龐大藥企的業績表現靚麗，筆者認為反映在宏觀層面具有兩大因素所支持。

禮來：An Eli Lilly and Company pharmaceutical manufacturing plant is pictured at 50 ImClone Drive in Branchburg, New Jersey, March 5, 2021. （Reuters）

（一）銀髮經濟當道

隨著全球人口持續老齡化，銀髮經濟正逐漸成為推動醫療與藥品產業增長的核心力量。包括高血壓、糖尿病、心血管疾病等長期對長者健康構成威脅，並需透過持續行常服用藥物以控制病情。

（二）「都市病」令藥品的長期需求升

都市人生活節奏快速，使「都市病」已成為現代人健康的隱形威脅。這些疾病不僅改變了人們的生活方式，也深刻影響了全球藥品市場的結構與需求走勢。例如都市人消遣娛樂或工作應酬普遍，容易肥胖及增加出現慢性「都市病」的風險，包括輕微中風、「三高」等。由於相關趨勢難以扭轉，因此會對藥品的需求帶來長線支持。

雖然上述因素對藥物產業帶來利好作用，惟藥企在營運上需要面對的潛在風險投資者亦應作出留意。

首先藥品研發是一項高投入、高風險的投入，整個研發過程一般都要花上至少10年時間進行，加上最終的結果難以預料。若當中的試驗效果未如理想，或新研發藥品未能取得監管機構批准對外發售，其次，即使藥物成功推出市面，藥品專利期有限，加上有部份國家或地區的會產生未獲授權仿製藥。第三，各國政府為求要令普羅大眾有能力負擔藥物開支，有時會要求藥企在對藥物定價時作出限制，這或導致藥企的盈利空間受壓。

好淡對沖下的部署策略

對於散戶投資者而言，要深入了解外圍藥品板塊的基本因素或行業趨勢並不容易，因此部份主題型基金或聚焦醫藥領域的交易所買賣基金（ETF）便可為散戶投資者提供一個相對穩健又能捕捉潛在升值潛力的機會。

例如SPDR Health Care Select Sector Fund（XLV），其為追蹤標指500指數的大型醫療保健企業；Vanguard Health Care Index ETF（VHT），其主要投資於標指500醫療保健指數中的成分股。投資者把資金分散投入到醫藥生科主題的投資工具，可達至分散政策或行業環境衍生潛在風險的功效。

