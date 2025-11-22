如何透過「倒轉V形」　取得賺近一倍績效！｜聶振邦

早於約三個月前進入「圖表形態」系列講解，表示有兩大形態歸類，其中之一是「反轉形態」，有20種，現已探討13種，超過一半。若要方便理解，那20種的其中19種形態又可視為有四個小系列，分別是頭底系列、頂底系列、V形系列和轉向系列。頭底系列和頂底系列相對涵蓋4種和7種形態，均已全數為大家講解，現於V形系列，有4種形態，利好和利淡各有兩種，利好的已探討，今日會看此小系列的利淡形態，名為「倒轉V形 / V形頂」。



「倒轉V形」出現建淡倉好時機

其名稱與「V形 / V形底」對照，定能看出是「V形 / V形底」的倒掛形態，所以在預示股指或個股走勢定位上，跟其他倒掛形態相同，為利淡形態。這意味著只要將之前探討「V形 / V形底」的特徵倒轉來看，就會是「倒轉V形 / V形頂」的特徵。與其他典型利淡形態相同，見於股指或個股上揚一段日子 (通常不少於兩週) 後；此形態出現，可視為捕捉頂部轉角的離場訊號出現。當然，對於進取投資者，則可視為建淡倉的進場訊號出現。

「價跌量縮」預示跌勢綿長

至於外形方面，可想像為希臘字母Lambda (λ) 大寫「Λ」，關注點是成交金額或成交量變化，由「價量齊升」轉至「價跌量縮」，所以在股指或個股於頂部轉角的一刻，成交額或成交量是最大，代表當時買方在全力放量，顯然緊接後勁不繼，賣方反擊便令股指或個股走勢逆轉。另可留意當時出現「價跌量縮」，反映賣方根本毋須與買方抗衡，股指或個股只是順勢而行，以「陰跌」方式已錄得顯著跌幅。因此若見「倒轉V形 / V形頂」出現，切莫心急「撈底」，畢竟轉角出現前升勢維持了不少於兩週，如今跌勢時長至少也應如此。

期指案例淡倉操作解說

以2023年1月期指為例，於2022年12月5至30日，收市位介乎18912至20023點，高於20,000點僅見於12月28日，其餘日子均受制於此關口，於12月30日收報19915點。隨著2023年1月3日收報20238點，明顯高於20000點，上破歷時接近一個月的橫行區。之後升勢保持接近一個月至1月26日收報22580點，期內累升逾2，200點。當日成交量約15.68萬張期指合約，為2022年12月8日以來最高。翌日 (2023年1月27日) 期指高見22687點，較前收報22580點高約100點，收報22665點，相對早前升幅，差距不足百點實屬相若，存在期指見頂可能。

緊接兩個交易日 (2023年1月30及31日) 期指均見跌，當時大概在22300點水平，較22687點已回落近400點，形成「倒轉V形 / V形頂」。就算等到期指失守22000點後再以淡倉進場，當時在2月3日，開報21826點，期指下行至3月20日收報18924點才見喘定，期內約一個半月，累跌超過2,900點，以大期合約每點為50港元計算，每張合約賬面利潤超過14.5萬元，以期指按金約7.5萬元計算，賬面回報率超過93%，表現相當不俗。反過來看，若早前已建好倉，卻未有見「倒轉V形 / V形頂」及時離場，損失多大可想而知，證明此形態的避險果效同樣出眾。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

