智慧分享　回憶最珍貴｜知薇

又到一年聚會季，知薇有幸與兩位特別敬重的前輩、一群有想法有能力的青年才俊相聚一堂，把酒言歡，甚是愉快，收穫頗豐。

席間，一位前輩贈予每人一支2009年的波爾多佳釀。眾人正感謝禮物貴重之時，前輩展開了一段比酒更珍貴的心路分享。

他真誠地說道，自己與家人曾遍嘗全球美酒佳餚——品過近十萬元一支的紅酒，訪遍巴黎、紐約的米其林三星餐廳。當時雖覺滋味不凡，但時至今日，那些具體的味道竟已模糊難憶。

相反，與團隊一起挑燈夜戰、共克難關的時光，卻清晰如昨；那些深夜裡一同分享的茶餐廳點心、粥粉麵飯、檸茶奶茶，反而餘味綿長。

由此，前輩感慨道：「Aged memories are fonder than the best reds, and taste better than Michelin dishes. (歲月沉澱的記憶，比頂級紅酒更值得回味，也比米其林美食更有滋味。)」

他又說起另一段經歷。某次，一位朋友設宴招待，特意帶上一支珍藏多年的絕世好酒。誰知開瓶時，才發現那支頗有年份的酒已因漏氣而變質。眾人惋惜之際，前輩卻從中悟出另一番道理。

他語重心長地說：當你生命中那些重要的日子、重要的場景、重要的人出現時，就打開那支你珍藏的美酒吧。酒再珍貴，嘗過即可放下；真正值得珍藏的，是藉由這瓶酒所創造的美好回憶——那才是永存心底的珍寶。

知薇與在場眾人聽後，無不認同。那些曾引以為傲的成績、項目，享受過的旅行與美食，無論當時多麼耀眼，隨著時間流逝，都會漸漸淡去。真正留下的，是那些為之奮鬥的日夜、並肩作戰的情誼、共同舉杯的溫暖，以及由此建立的真摯聯結。

感謝前輩的分享，提醒我們：味道會褪色，而記憶卻會隨時間發酵，愈發醇厚。願我們都能把注意力放在「什麼最重要」上，在生活與工作中，用心釀造更多值得一生回味的時光。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。