阿里巴巴業績剖析　雲業務未來增長趨勢無憂｜伍禮賢

備受關注的阿里巴巴（9988）季度業績終於出爐，無論在業績公佈前還是業績公佈後，市場對其業績的討論一直維持在較高的熱度。業績數據公佈後，即使面對相同的營運數據，如果從不同角度的分析，亦可以得出不同的結論。那麼這份業績的成色如何？



筆者見到市場中不少分析的結論為「優於預期」或「差於預期」，然而筆者個人認為， 一份較為全面的業績分析，並非簡單一個形容詞就能概況。投資者想從這份業績數據中，針對不同問題作出前瞻預測，得出的結論亦有機會不同。

要理解數據增減背報邏輯

阿里這份業績，備受市場觸目的，較多集中在以下幾個方面：收入增速、經調整後利潤增速、電商收入、即時零售收入、國際電商、雲業務收入、未來支出等。如果針對每一個指標，逐一獨立來看，究竟是「優於預期」還是「差於預期」，其實難度不高，只需逐項對比業績前的預測就可以了。例如收入按年增長5%。較預期2%至4%為高；經調整後利潤按年下跌72%，較預期下跌50%至60%差；電商收入增長10%、即時零售收入增長60%，均高於預期等等。

但如果要從整體把握，筆者認為首先需要明白這些數據的增加或減少的整體邏輯，再對未來作出預測。過去幾年，內地電商業務面對劇烈競爭，即使行業巨頭也需要擴大戰線，為自己整體業務的增長引入新動力。其中一項，就是現時市場所關注的外賣業務。

外賣業務被納入阿里「即時零售」之下，近年阿里對外賣業務的大幅投入，對利潤端帶來立竿見影的影響，包括最新季度的經調整後利潤按年下跌72%，就是最直接的反映。但若然只看到利潤下跌，並大於市場預期，就判斷阿里的業績差，筆者認為是不全面的。這還需要看這個利潤犧牲的背後，換來什麼得益。

阿里雲業務。（ Getty images）

以即時零售帶動電商整體業務

最直接的是，「即時零售」的收入大幅增長，季度公佈按年增速達60%。但這畢竟是反映增收不利，而且目前「即時零售」只佔阿里整體收入9.2%。但別忘記了，阿里業務的本質，是「電商」，「電商」收入佔比為41.5%。而且「電商」、「即時零售」及「中國批發商業」三項是合稱為「中國電商集團」，「中國電商集團」佔阿里總體收入達53.5%。「電商」、「即時零售」及「中國批發商業」三項是具有較大的協同效應的。如果在「即時零售」的投入，可以撬動「電商」乃至「中國批發商業」的規模發展，這個效益就相當可觀了。所以阿里大力投資外賣，並非局限於「即時零售」的賺錢規模，而是大電商產業的可持續增長。最新這個季度數據，電商業務的收入按年增長為10%，對上一季為10%，再按季依次向前倒推，分別為7%、5%、0%。不難看見，在阿里對外賣投入血本的背後，電商的動力也是逐步有所復甦的。所以，這並非簡單「利潤跌幅差於預期」就能看透的。

更何況，以上情況還未包括阿里在AI、雲端的高速發展。對上一季，阿里雲業績的收入增速為26%，本次業績為34%，未來增長趨勢沒有太大憂慮。而在AI端，隨著阿里推出「千問APP」，象徵公司AI模型正式面向C端。過去阿里人工智能在B端的應用一直較為領先，但C端相對較弱，本次能否依靠「千問APP」帶動C端業務，將成為影響未來公司估值的重要因素，而市場亦將此舉看作對標ChatGPT的重要一環。雖然ChatGPT的擁有者OpenAI沒有上市，但市場估值5,000至10,000億美元，此對阿里往後還是留下較大憧憬空間。

從以上情況來看，阿里的長線投資前景還是具備較大潛力的。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

