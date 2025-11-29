經營模式恒之有效　順豐同城續放異彩可期｜聶振邦

以往內地「雙十一」購物節焦點落在各電商平台銷售表現，今年因策略性延長了促銷週期，呈現出成長放緩勢態，即時零售則成為平台尋求增長的核心突破口推動履約時效邁入「分鐘級」，也讓具備全場景、全渠道履約能力的第三方即配企業展現其獨特商業價值和增長潛力。國內規模最大的第三方即配平台順豐同城（9699）本已受惠於今年首季以來出現的「外送大戰」，餐飲訂單持續強勁成長；今年「雙十一」更於商超百貨、美妝珠寶等非餐品類單量錄得較去年同期高雙位數成長，帶動期間同城配送日均單量年增50%。



「雙十一」變規機遇配送需求急增

此外，「雙十一」大促期間順豐同城全通路訂單表現亮眼：承接來自抖音、美團、淘寶閃購、京東秒送及商家自有平台的單量均實現顯著增長。此外，助力傳統快遞提速的「最後一公里」配送單量同樣比去年高速成長，派轉收各環節慶均單量均遠超去年單日峰值，收件環節慶均單量亦比去年翻倍。伴隨著「雙十一」大促規則的簡化，配送速度與履約穩定性已成為競爭的新焦點。期內順豐同城在全國超100城投放超800台無人車，月均活躍行程約2萬趟，重點承擔「最後一公里」業務下的短途接駁和網點集散配送。

無人車與騎手結合提升整體競爭力

正因如此，大促期間，無人車透過高效批量處理高峰訂單，顯著釋放人力並保障了整體履約效率。又一實證，證明其無人車配送規模化落地，可與其騎手網絡可形成協同效益，可持續提升順豐同城整體配送網絡效率及降低網絡運營成本。除了無人車的應用，順豐同城也協同公交集團探索「快遞+公車」協作新模式，在武漢透過將閒置公車場站改造為快遞樞紐，並組織百餘名熟悉路況的公交員工支援分揀、運輸等環節，實現了資源優化配置與運力補充，分揀效率較高效模式提升超過30%。

第三方即時配送需求已成大勢所趨

在即時配送行業兼具獨立第三方屬性及全場景業務覆蓋能力的企業具備稀缺性，順豐同城於業務發展持續注入新元素，從近年業績可見，能夠印證其盈利模式長期有效。除了受惠「外賣大戰」外，公司亦能契合到商家於私域運營走向精細化、應對持續多元化流量渠道、即配零售行業快速成長的局面；以及商戶對高質量、可靠即時配送服務的需求日益提升的趨勢推動下，順豐同城作為獨立第三方定位的即配運力平台，更易令其成為一眾有意著力擁抱即時零售的商家、流量平台的首選合作夥伴。

從早前「外賣大戰」，到如今即時零售改變今年「雙十一」戰局，新消費模式崛起，迎來對商業基礎設施的壓力測試與價值重估，順豐同城持續讓市場見證以高超機動性抓緊不同時局變化帶來的機遇。今年「雙十一」從品牌全通路佈局到餐飲商家的深度參與，再到平台加碼物流基建，各方共同推動即時履約向更有效率、更穩定、更全場景發展。過程中，具備中立屬性和全場景服務能力的順豐同城，正展現出不可取代的基礎建設價值。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

