一束光　法天貴真｜知薇

近日，知薇有幸與家人朋友一同觀看舞台劇《一束光-高錕的記憶》，收穫頗豐，感觸良多。

編劇導演Erica Li李敏和音樂總監Johnny Yim嚴勵行用兩個半小時的詞聲光樂盛宴，帶觀眾走進「光纖之父」高錕的人生之旅、事業之路與心靈歷程。

這一切更多得益於高錕慈善基金會和香港中文大學的支持，以及一眾主演和演員的高水準發揮。Jordan鄭君熾和Mischa葉巧琳跨半世紀年齡層的無縫飆演技、Gigi炎明熹的空靈演唱、Hedy海兒的輕鬆飆女高音和Brian周國豐真情出演的嚴父慈父，都令觀眾沉浸於這場視聽享受，並對高錕一生有了更深的了解。

高錕從年少時跟父親學吹口哨時明白要「持之以恆」，到在St Joseph中學時做勤求甚解的「問題少年」（總有很多問題請教老師），到工作時專注思索更有效率和經濟的通訊傳播方式，不怯於因此與專家據理力爭。即便是拍拖，也如高太黃美芸形容的「至好至真」，不怯於打破傳統家庭的掌控，與太太一起勇敢追求真愛。

而高錕的至好至真，更體現在他完全有權為光纖申請專利、從此坐享金錢名利時，秉持著「好東西一定要和大家分享」的精神，放棄了專利申請，只為全人類可以享受光纖通訊帶來的便捷。若不是高錕這樣選擇，今天我們理所當然享受的手機電腦通訊，或許是另一番光景。

然而，上天自有安排，世界沒有忘記高錕，之後接踵而至的獎項、榮譽與認可紛至沓來。他於1987-1996年擔任香港中文大學第三任校長，1996年一顆國際小行星被命名為「高錕星」，同年獲選為中國科學院外籍院士，1997年獲選為英國皇家學會院士。2009年，高錕終於榮獲諾貝爾物理學獎，這榮譽距離他發表光纖論文，已過去43年之久。

觀劇感動之余，我更記起《莊子·漁父》有雲「真者，所以受於天也，自然不可易也。故聖人法天貴真，不拘於俗。」高錕不正是如此自然本真的「真者」嗎？終其一生，追求知識真理，不畏傳統和權威，用扎實的成果造福眾生，對於世俗的追求甚簡甚少，真心享受溫馨的家庭生活。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。